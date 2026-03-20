Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" провел оптику в самарское село Неприк

В феврале "Ростелеком" завершил строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в селе Неприк Борского района Самарской области, заменив медную инфраструктуру связи на оптическую. Специалисты компании проложили 5,7 км кабеля и подключили населенный пункт к сети передачи данных. Доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам провайдера получили 240 жителей.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В селе Неприк "Ростелеком" использовал одно из наиболее современных решений в сфере проводной связи — технологию GPON (Gigabit Passive Optical Network) — гигабитная пассивная оптическая сеть). Она позволяет передавать большие объемы данных на высокой скорости и обеспечивает стабильное соединение.

Светлана Брыкина, директор по работе с массовым сегментом Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Оптическая инфраструктура имеет высокий запас пропускной способности, что позволяет в будущем увеличивать скорость на тарифных планах и предлагать абонентам новые цифровые сервисы без реконструкции сети. В Неприке люди почувствовали современный уровень цифрового комфорта: когда интернет-скорость повысилась в сотню раз, появилась возможность смотреть видеоконтент, скачивать большие объемы информации, участвовать в онлайн-играх. Новые технологии изменили жизнь сельчан!"

Первые абоненты уже успели оценить качество связи и новые сервисы. Среди них — местный житель Сергей Демов. Он одним из первых подключил комплекс услуг оператора.

Сергей Демов, житель села Неприк:

"Раньше пользовался мобильным интернетом, его приходилось раздавать, трафика не хватало. После подключения оптики всё изменилось. Для маленького села это действительно большое событие — мы почувствовали, что живем в современном цифровом мире. Теперь у нас дома и интернет, и телевидение, и онлайн-кинотеатр. Скорости в 200 мегабит вполне хватает, чтобы мы могли включать устройства одновременно, а ребенок в приставку играл".

Жителям Неприка доступны комплексные тарифные планы в составе домашнего интернета со скоростью до 700 Мбит/с, интерактивного ТВ и онлайн‑кинотеатра Wink.

Расширение оптической сети в Самарской области продолжится в ближайшие месяцы. К середине года "Ростелеком" планирует подключить к высокоскоростному интернету еще 18 населенных пунктов Красноярского, Ставропольского и Приволжского районов, а также ряд садоводческих товариществ и новых жилых комплексов губернии.

Заявку на подключение можно оставить на сайте "Ростелекома" или по номеру 8 800 100 08 00. 

