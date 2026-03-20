"Северсталь Сеть" расширила предложение для малого и среднего бизнеса в сегменте проката с покрытиями

На конференции "Оцинкованный и окрашенный прокат: тенденции производства и потребления" руководитель дивизиона "Северсталь Сети" Александр Рогачёв представил решения компании, которые позволяют малому и среднему бизнесу сохранять конкурентоспособность в условиях падения спроса и роста конкуренции.

Фото: предоставлено компанией "Северсталь Сеть"

В ноябре 2025 года "Северсталь" объединила компании "Северсталь Дистрибуция" и "А ГРУПП" под единым брендом "Северсталь Сеть". Новая структура сочетает гибкость металлотрейдера с ресурсами и производственными возможностями "Северстали", позволяя клиентам МСБ решать все задачи, связанные с металлопрокатом, в "одном окне".

В результате объединения складская сеть была расширена с 43 до 63 объектов на территории России и Республики Беларусь с возможностью доставки до клиентов Сибири и Дальнего Востока. Ассортиментная матрица выросла почти в 6 раз — до более 4000 позиций, которые включают как базовые продукты, так и продукцию с улучшенными свойствами, в том числе прокат с полимерным покрытием линейки Coversafe и кровельные бренды Rooftop. При этом, если задача клиента выходит за рамки стандартного сортамента, подключаются эксперты Центра разработки эффективных технологических решений "Северсталь Инжиниринг": они помогают подобрать оптимальную марку стали и технологическое решение под конкретный проект, разрабатывают новые виды продукции и при необходимости выезжают на производственную площадку.

По данным клиентского опроса "Северсталь Сети", представителям среднего и малого бизнеса необходимы широкая цветовая палитра и возможность получать продукцию малыми партиями. Компания закрывает этот запрос бесшовно, гарантируя качества и обеспечивая контроль на всей цепочке — от производства рулона до порезки и упаковки в широкой сети сервисных металлоцентров. Клиенты могут воспользоваться более 30 видами упаковки — от стандартных решений с лентами, паллетами и деревянными прокладками до усиленной упаковки и морской увязки для поставок в Крайний Север и регионы с высокой влажностью.

Цифровые сервисы компании помогают клиентам экономить время на операционной работе. Интернет магазин показывает актуальные складские остатки от Калининграда до Южно-Сахалинска, система автоматически подбирает партии под заданные параметры, включая минимальные объёмы, при этом около 90% счетов формируются менее чем за пять минут. Клиенты также могут воспользоваться преимуществами многоуровневой программы лояльности Plus, которая обеспечивает выгоду до 1200 ₽ на тонну в каждом онлайн-заказе. Новые участники после регистрации сразу получают уровень Silver, предоставляющий выгоду 600 ₽/т, которую можно автоматически применить в заказе.

Для повышения эффективности межрегиональной логистики "Северсталь Сеть" расширила географию перевозок — число маршрутов выросло со 183 до более чем 330 направлений. Это даёт возможность заранее рассчитать стоимость и сроки доставки, выбрать самовывоз или транспортировку, а также увязать поставки с графиком производства или монтажа.

Дополняют сервисный контур финансовые решения "Северсталь Сети". Они выстроены так, чтобы компании МСБ могли планировать закупки, исходя из потребностей производства и спроса, не замораживая собственные оборотные средства: партнёрские программы с банками позволяют привлекать финансирование без отвлечения капитала из основного бизнеса, небольшие кредитные лимиты открываются в ускоренном режиме, а для клиентов, оформляющих заказы онлайн, действуют специальные условия.

"Сегодня компании малого и среднего бизнеса работают на очень непростом рынке и первыми ощущают все изменения. Мы готовы быть для них не только надёжным партнёром, но и предоставлять высокий уровень сервиса и экспертизу на уровне крупных переработчиков, учитывая специфику регионов и отраслей, в которых работают наши клиенты", — отметил Александр Рогачев. 

ПАО "Северсталь" — вертикально-интегрированная горно-металлургическая компания, создающая новые продукты и комплексные решения из стали вместе с клиентами и партнерами. Производственные активы компании сконцентрированы в России. Акции торгуются на Московской бирже (тикер "CHMF"). В 2025 году было произведено 10,8 млн тонн стали.

Сообщество "Вместе" от "Северстали" — это экспертная экосистема для обмена знаниями и совместного развития клиентов и партнеров в металлургии, строительстве, машиностроении, энергетике и других отраслях. Сообщество объединяет портал, Telegram-канал, группу в VK, канал в MAX, канал на Rutube, предлагая актуальные отраслевые новости, аналитику, кейсы и бесплатное обучение для повышения профессиональных компетенций и личностного роста.

