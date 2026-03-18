Авито Путешествия: для посуточной аренды жилья появилось быстрое онлайн-страхование

Страховой полис действует автоматически на период каждого онлайн-бронирования через Авито Путешествия и не требует дополнительного оформления. Для подключения страховой защиты арендодателю необходимо выполнить два условия: получить статус "Жилье проверено" и указать номер квартиры или дома в карточке объявления. Защита распространяется на отделку, коммуникации и предметы интерьера, а также включает гражданскую ответственность перед соседями. Кроме того, в нее можно включить дорогостоящее имущество, если оно зафиксировано в объявлении с помощью актуальных фото или видео.

Программа покрывает как крупные убытки, например, после пожара или затопления (до 300 тыс. руб.), так и мелкие повреждения (до 12 тыс. руб.), включая восстановление, ремонт или замену поврежденного имущества, в том числе услуги химчистки.

В полис включена франшиза в размере 1,5 тыс. руб., которая применяется начиная со второго страхового случая. Это означает, что из суммы страховой выплаты будет вычитаться 1 500 руб.

"Мы стремимся сделать страхование посуточной аренды квартир доступным и понятным для каждого арендодателя. Наша цель — минимизировать финансовые риски владельцев жилья, упростив процесс страхования до нескольких кликов. Теперь наши арендодатели могут быть уверены в оперативной выплате компенсаций и чётко понимать условия своей защиты", — говорит Рауль Салахов, руководитель по развитию сервисов для арендодателей Авито Путешествий.

"Посуточная аренда растет быстрее других сегментов рынка, и владельцам важно иметь инструмент, который снижает финансовые риски и не требует сложных действий. Мы сделали страхование максимально понятным и удобным для пользователя платформы Авито: арендодатель получает защиту автоматически, с прозрачными лимитами и быстрыми выплатами", — рассказал Даниил Минчаков, руководитель направления по работе с сетевыми партнерами "АльфаСтрахование".

Заявить о страховом случае арендодатель может онлайн не выходя из дома. Для этого реализован сервис онлайн-урегулирования. Большая часть данных внутри сервиса заполняется автоматически на основании введенного ID брони и ID бронирования — информация подтягивается из внутренних систем компании.

"Благодаря данному сервису для онлайн-урегулирования, клиенты получают решение в среднем за один день, а по 70–80% обращений выплата поступает день в день. Такой подход делает процесс заявления о страховом случае максимально технологичным и избавляет арендодателей от бумажной волокиты и долгого ожидания. Все — от подачи заявления до получения выплаты — можно сделать в несколько кликов", — говорит Оксана Рыбкина, руководитель проектов по работе с сетевыми партнерами "АльфаСтрахование".