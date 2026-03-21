Индексация тарифов онлайн‑площадок: участники рынка взвешивают аргументы "за" и "против"

Онлайн‑платформы для размещения недвижимости пересматривают тарифную политику — этот вопрос активно обсуждают риелторы и другие игроки рынка. По данным Ленты.ру, отельные сети и московские агентства фиксируют рост стоимости услуг цифровых площадок. Представители платформ объясняют повышение цен необходимостью компенсировать возросшие операционные расходы и финансировать дальнейшее развитие — особенно на фоне высокой инфляции, роста налоговой нагрузки и снижения потребительского спроса.

Конфликт вокруг ЦИАН: жалоба в ФАС

Особое внимание привлекла жалоба, поданная в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) Ассоциацией агентств элитной недвижимости (AREA) и Гильдией риелторов Москвы. Они протестуют против двукратного повышения тарифов ЦИАН на размещение и продвижение объявлений в 2026 году — последнее изменение вступило в силу к февралю.

Аргументы сторон: оправдан ли рост цен?

Не все участники рынка воспринимают повышение тарифов негативно. Генеральный директор агентства недвижимости ОГРК Тимур Баратов считает рост цен закономерным: "Все в мире дорожает, и это нормально. Агентства вынуждены увеличивать расценки из‑за роста затрат на маркетинг, аренду и содержание рабочих мест. Рекламные площадки, скорее всего, сталкиваются с аналогичными вызовами".

Эксперты также отмечают, что доходы риелторов косвенно защищены от инфляции: вознаграждение агентств обычно рассчитывается как процент от стоимости сделки. Как поясняют в консалтинговой компании Kulik & Partners, рост цен на недвижимость автоматически увеличивает заработок риелторов.

Однако участники рынка настаивают, что любое повышение тарифов должно сопровождаться улучшением качества услуг. Директор агентства "Этажи" из Киришей Ян Сахаровский формулирует ключевой критерий: "Повышение цен оправдано, только если растет конверсия в сделку, улучшается качество лидов, а площадка дает инструменты для управления эффективностью".

Эту позицию поддерживает технический директор "Самолет Плюс Крым" Александр Сухарев. По его мнению, платформы вправе увеличивать тарифы лишь при условии совершенствования сервисов, предоставления качественной аналитики и повышения эффективности инструментов.

Позиция платформ: инвестиции и защита сделок

Представители онлайн‑площадок подчеркивают, что индексация цен отражает динамику рынка и бизнес‑потребности. В "Авито", например, объясняют изменения ростом операционных затрат, инфляцией и увеличением налоговой нагрузки. Часть вырученных средств направляется на развитие механизмов защиты сделок, внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта и поддержание актуальности и "чистоты" базы объявлений.

За последние годы компания инвестировала более 15 млрд руб. в технологии защиты пользователей и сделок.

Гибкость и прозрачность: условия для партнеров

Директор агентства "Эксперт Недвижимость Крым" Руслан Юрявичюс подчеркивает важность соразмерного роста цен: "Рост цен — неизбежный процесс, но его динамика должна соответствовать состоянию рынка".

В Авито подтверждают готовность к гибкому ценообразованию. Итоговая стоимость для партнеров может снижаться за счет объема размещенных объявлений, выбора тарифа, а также участия в программах прогрессивных скидок.

Сейчас обсуждается индексация в диапазоне от 11% до 22% — с учетом географии и категории объекта. Партнеры заранее получают информацию о планируемых изменениях. По тестовым расчетам, цена за размещение может варьироваться от 150 руб. — в зависимости от размера компании, типа и региона объекта.

Расходы агентств: структура затрат

Основатель московского агентства недвижимости МОД Денис Гаджиев оценивает ежемесячные расходы своего агентства на продвижение объектов в онлайн‑сервисах в 400 тыс. рублей. Большая часть приходится на "Циан" — 250–280 тыс. рублей; затем "Домклик" — 50–80 тыс. рублей и "Авито.Недвижимость" — 50–60 тыс. рублей.

Роль онлайн‑площадок: не единственный канал привлечения

Несмотря на значительную долю расходов, онлайн‑платформы остаются лишь одним из инструментов в арсенале риелторов. Их ценность определяется качеством сервисов и охватом аудитории. При этом, как признают участники рынка, самым эффективным каналом привлечения клиентов по‑прежнему остаются личные рекомендации — "сарафанное радио".

