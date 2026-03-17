Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито: жители Самары потратят на покупку бытовой техники в 2026 году в среднем 46 000 рублей

Аналитики Авито Товаров и Авито Рекламы узнали у жителей Самары, как часто они обновляют бытовую технику, по какой причине и какое влияние на покупку оказывает реклама. Оказалось, что в среднем бытовую технику обновляют раз в 3,5 года, и, как правило, из-за поломки. При этом 40% респондентов при покупке ориентируется на рекламу.

Когда и почему обновляют технику

Жители Самары обновляют бытовую технику в своем доме в среднем раз в 3,5 года. При этом каждый третий (30%) делает это раз в 2-3 года. Еще 10% — раз в год, а 12% — раз в полгода и чаще. Так поступает в основном молодежь 18-24 лет, в то время как представители старших поколений обновляют технику раз в 6 лет и реже или не покупают ничего нового совсем.

В то же время причина покупки у большинства обычно наиболее рациональная: поломка старой техники (66%). Кроме того, каждый третий (39%) иногда обновляет что-то на модель с улучшенными характеристиками и новыми функциями. Еще 16% иногда покупают что-то спонтанно, под влиянием акции или распродажи, а 13% могут взять что-то про запас, пока текущая вещь не вышла из строя. Из-за ремонта и смены интерьера технику могут обновить 11% — чаще это зумеры (24%).

Интересно, что онлайн-реклама бытовых товаров влияет на окончательную покупку 40% респондентов. А для 9% это и вовсе один из основных факторов выбора. Среди популярных источников информации — реклама на сайтах с объявлениями и площадках электронной коммерции (39%), реклама в поисковых системах (19%) и в соцсетях (8%).

Сколько тратят и как покупают

В этом году опрошенные готовы потратить на покупку новой бытовой техники в среднем 46 000 рублей. Однако 11% закладывают бюджет до 10 000 рублей, 31% — от 10 000 до 30 000 рублей, 20% — от 30 000 до 50 000 рублей. Еще 18% готовы потратить от 50 000 до 100 000 рублей, а 8% — больше этих сумм.

Примечательно, что каждый третий (31%) хотя бы раз покупал технику "с рук", а среди зумеров такой опыт был почти у каждого второго (42%). И еще 23% рассматривают покупку техники в ресейле в будущем.

