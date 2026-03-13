Перевозку пациентов скорой помощи Самары вновь отдадут на аутсорсинг за 1,5 млрд рублей

Победителя торгов определят в начале апреля. Он должен приступить к работе 1 мая текущего года и завершить до 30 апреля 2029 года. Стоимость контракта установили в размере 1,51 млрд рублей.
В техзадании прописано, что исполнителю в безвозмездное пользование будут предоставлены 67 автомобилей: 61 не ранее 2020 года выпуска — для обеспечения ежедневного круглосуточного дежурства, шесть не ранее 2019 года выпуска — резервные.
Приводится и расчет количества машино-часов с разбивкой на периоды действия контракта: на 2026 год — 358680, на 2027 — 534360, на 2028 — 535824, на 2029 — 175680.
Базироваться автомобили скорой помощи будут по адресам:
- ул. Больничная, 2;
- ул. Елизарова, 62а;
- ул. Гагарина, 73;
- ул. Калинина, 33;
- ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);
- ул. Фрунзе, 112;
- ул. Грозненская, 4;
- п. Управленческий,
- ул. Крайняя, 17.
Самарская городская станция скорой медицинской помощи перешла на аутсорсинг автопарка еще в начале 2020 года. Чиновники объясняли это необходимостью заменить старые машины. Оператором служит ООО "РТ-Скорая помощь" — одна из структур госкорпорации "Ростех". Последний контракт стоимостью 1,44 млрд рублей был заключен в 2023 году, срок его действия истекает в апреле 2026 года.