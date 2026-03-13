Перевозку пациентов скорой помощи Самары вновь отдадут на аутсорсинг за 1,5 млрд рублей

13.03.2026 12:55 Читали 43

Самарская городская станция скорой медицинской помощи ищет подрядчика, который обеспечит работу выездных бригад в Самаре и области. Речь идет о продлении аутсорсинга автопарка службы.

Победителя торгов определят в начале апреля. Он должен приступить к работе 1 мая текущего года и завершить до 30 апреля 2029 года. Стоимость контракта установили в размере 1,51 млрд рублей.

В техзадании прописано, что исполнителю в безвозмездное пользование будут предоставлены 67 автомобилей: 61 не ранее 2020 года выпуска — для обеспечения ежедневного круглосуточного дежурства, шесть не ранее 2019 года выпуска — резервные.

Приводится и расчет количества машино-часов с разбивкой на периоды действия контракта: на 2026 год — 358680, на 2027 — 534360, на 2028 — 535824, на 2029 — 175680.

Базироваться автомобили скорой помощи будут по адресам:

ул. Больничная, 2;

ул. Елизарова, 62а;

ул. Гагарина, 73;

ул. Калинина, 33;

ул. Димитрова, 105 (Тополей, 17);

ул. Фрунзе, 112;

ул. Грозненская, 4;

п. Управленческий,

ул. Крайняя, 17.