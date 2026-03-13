16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Самара" на своей площадке уступила "Автодору"

В среду, 11 марта, БК "Самара" на своей площадке уступил "Автодору" со счетом 89:94, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Никита Михайловский и Михаил Кулагин набрали первые очки в матче. И они же были самыми заметными игроками стартового отрезка: 11 очков на двоих - и 11:4 после трех с половиной минут. Но затем самарская атака замолчала на четыре минуты, чем саратовцы с удовольствием воспользовались, сравняв счет. Дмитрий Чебуркин эффектнейшим данком перезапустил нападение, треху в цель отправил Глеб Шейко, он же был точен в проходе - но теперь уже гости держались совсем рядом: 18:17 по итогам десятиминутки.

В начале второй они и вовсе вырвались вперед. Еще одна треха от Шейко, попадания Артема Чеваренкова и Данилы Походяева "Автодор", кажется, ничуть не смущали. Саратовцы удерживали лидерство - 25:30 к середине периода. Артем Чеваренков запустил рывок, который через две минуты подытожил Данила Чикарев - 33:30, наша команда вроде бы вернула себе преимущество. Но ненадолго. К большому перерыву она вновь уступала - 37:40.

И снова все изменилось за какую-то минуту - 41:40 в начале третьей четверти усилиями Евгения Минченко и Никиты Михайловского. Да еще и Михаил Кулагин попал издали! Но и на этот раз удержать инициативу не удалось. Саратовцы вернулись в игру, быстро выправив ситуацию и вновь поведя в счете. Глеб Шейко с очередной трехой и Никита Михайловский, точный с линии, помогали хозяевам какое-то время  держаться. Но за две минуты до конца периода двумя трехочковыми подряд соперник добился максимального для себя перевеса - 50:56.  

Однако Глеб Шейко еще до последнего перерыва успел реализовать еще одну дальнюю атаку. И он же поддержал порыв Никиты Михайловского, открывшего четвертый период двумя попаданиями - 59:58 после прохода Глеба на исходе второй минуты четверти. "Автодор", впрочем, выстоял и сейчас. Куда более бережно распоряжаясь своими шансами, гости выдали рывок 8:0, за четыре минуты до конца основного времени поставив самарцев на грань катастрофы, - 61:68. За пару минут хозяева разжились лишь тремя очками с линии - слишком мало для спасения. А вот проход Михаила Кулагина, казалось подарил надежду - 66:69, и играть еще почти полторы минуты.

За 18 секунд до сирены Никита Михайловский, убежав в стремительный отрыв, свел разницу к минимуму: 70:71. Саратовцы реализовали два штрафных - но за шесть секунд до конца основного времени Дмитрий Чебуркин заставил болельщиков вскочить на ноги. Треха - и 73:73! Овертайм!

Здесь поначалу слово взял Данила Походяев, трижды выводивший нашу команду вперед. Но за полторы минуты до конца овертайма впереди были саратовцы - 80:85. На этот раз спастись "Самаре" не удалось, хотя она и пыталась до самых последних мгновений.

89:94 - поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 17 марта: на своей площадке наша команда примет "Енисей".

13 марта 2026
