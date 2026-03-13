Бывшего вице-губернатора Кудряшова назвали организатором "Правительственной ОПГ"

13.03.2026 09:51 Читали 7

В четверг, 12 марта, в суде Ленинского района Самары прошло первое открытое для СМИ заседание по делу так называемой "Преступной группировки правительства Самарской области".

Напомним, в группировку, по версии следствия, вошли экс-председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министр финансов Андрей Прямилов, а также бывшие министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев. Им вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями в составе организованного преступного сообщества при строительстве станции метро "Театральная", что привело к увеличению стоимости работ.

Пока шло расследование, Андрей Прямилов умер. На первое заседание суда пришла его вдова - Светлана Прямилова. Она рассказала журналистам, что намерена добиваться прекращения дела в отношении ее мужа, потому что считает, что он не совершал вменяемых ему преступлений. По словам вдовы, якобы она общалась с мужем после его задержания, и он говорил ей, что ни в чем не виноват.

В начале процесса гособвинитель озвучил версию следствия. Силовики считают, что организатором "Правительственной ОПГ" мог быть Виктор Кудряшов. Сначала, по версии обвинения, провернуть махинации он предложил министру строительства Николаю Плаксину, потом директору Управления капитального строительства (на тот момент) Михаилу Асееву, а позже министру финансов региона Андрею Прямилову. По данным следствия, в "Правительственную ОПГ" могли входить и "другие неустановленные лица". Члены правительства переписывались между собой в мессенджерах, используя шифр, понятный только им. Такое общение маскировалось под обычную переписку.

В ближайшее время суд опросит и свидетелей по делу.

Журналист Волга Ньюс уточнил у присутствовавших в зале суда, что бывшего губернатора Дмитрия Азарова (при котором ОПГ в правительстве, предположительно, действовала) в списке свидетелей нет. Но источники не смогли точно ответить на вопрос, будут ли вызывать его на допрос.