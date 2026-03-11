Стоять нельзя действовать, или где поставить технологическую запятую, — обсудят на Т1 Форуме

11.03.2026 14:17 Читали 28

19 марта ИТ-холдинг Т1 проведёт Т1 Форум. Это новая площадка для открытого диалога лидеров российского бизнеса о главных вызовах 2026 года и поиска путей их преодоления с помощью технологий. Мероприятие пройдет в Москве в Паркинг Галерее "Зарядье". На площадке Т1 Форум встретятся около 1000 представителей ведущих российских компаний из финансового сектора, ритейла, телекома, промышленности, транспорта и государственных структур.

"Стоять нельзя действовать - фраза, в которой запятая меняет все. Сегодня от одного своевременного действия может зависеть устойчивость всего бизнеса. Место для этой запятой в диалоге между бизнес-потребностями и технологиями мы будем искать на Т1 Форум, который объединит создателей технологий и бизнес, регуляторов и экспертов, консерваторов и техно-авантюристов. У каждого из нас свои путевые точки и маршрут на карте. Но все мы идем к ним в одних и тех же "погодных условиях". Обсудим прогнозы и наметим правильный курс, который поможет преодолеть вызовы", - отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

По своему смыслу все дискуссии форума разбиты на три больших трека: "Как меньше тратить", "Как больше зарабатывать", "Как управлять рисками и обеспечивать безопасность". В числе ключевых спикеров мероприятия - эксперты компаний "Гринатом", ВТБ, "Московская биржа", Солар, Северсталь‑инфоком, WMT AI, ТМК, РусГидро, Альфа-Банк, Газпромнефть-ЦР, Ассоциации "Финтех" и др.

На Т1 Форум открыто обсудят то, что всех по‑настоящему волнует:

Что важнее для прорыва - люди или процессы.

Что будет правильным стратегическим выбором - конкуренция или сотрудничество.

Как найти баланс между прибылью и клиентским опытом.

Что правильнее в 2026 году - ждать или действовать.

На главной сцене мероприятия с разговором о техно-авантюристах, техно-реалистах и их месте на российском рынке встретятся бизнесмены, лидеры отечественных бигтехов, научный деятель и шоумен: Дмитрий Харитонов (ИТ-холдинг Т1), Илья Сивцев (Группа Астра), Андрей Давидюк (Моторика), Илья Семериков (Физический институт имени П.Н.Лебедева РАН), Жанна Ермолина ("Московский метрополитен") и Александр Пушной (музыкант, шоумен, актер).

В сессии "ИИ и человек 2.0: от экспериментов к управляемой системе" эксперты затронут вопросы реальной успешности ИИ в бизнесе, когда результат приносят не ИИ-модели отдельно, а их усиление возможностей человека. Другой важной дискуссией станет диалог HR-директоров о ключевых стратегиях повышения эффективности и производительности персонала - "Нестабильность как драйвер бизнеса и технологий в HR".

При поддержке Ассоциации "ФинТех" пройдет обсуждение "Open Finance: дань моде или необходимость", где представители ведущих банков и ИТ-компаний обсудят модели монетизации технологий и следующие этапы эволюции финтех-рынка. В сессии "Ритейл: балансируем на пике инноваций" спикеры поговорят о том, какие инновационные технологии действительно работают в ритейле, дают рост выручки и чистой прибыли, а также поделятся примерами использования ИИ.

В треке "ПАКИ: от постановления 1912 до возрождения российской микроэлектроники" будут раскрыты актуальные вызовы перехода на доверенные ПАК для субъектов ЗОКИИ и клиентов из других сегментов рынка. А в рамках дискуссии "Форд против Феррари: сколько стоит безопасность" представители бизнеса расскажут, как эффективно выстроить ИБ-контур в условиях дефицита бюджета, сколько денег на ИБ необходимо и где их взять.

С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Т1 Форум в этом году поддерживают ключевые игроки отечественного ИТ-рынка: генеральным партнером форума выступает компания YADRO, также форум поддерживают компании Солар (золотой партнерский статус), Positive Technologies и F6 (серебряные партнерские статусы), Orion soft. Генеральный медиа-партнер форума - ИД Коммерсантъ, партнер деловой программы - группа компаний РБК, стратегический информационный партнер - Российская газета, партнер новостного потока News.ru, официальные медиа-партнеры форума - Hi-Tech Mail, ИНК., Ведомости, Frank Media, Russian Business и журналы Эксперт, Connect-WIT, Financial One, Монокль и Компьютерра. Коммьюнити-партнеры форума - редакция "Молодежь Москвы", Ассоциация "ФинТех", Ассоциация "РУССОФТ".