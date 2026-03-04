16+
В Москве появится новая площадка для открытого диалога между лидерами российской экономики — Т1 Форум

19 марта ИТ-холдинг Т1 проведет "Т1 Форум". Мероприятие состоится в Москве в Паркинг Галерее "Зарядье". Тема события отражает главный фокус отечественных компаний в 2026 году. Во время дискуссий эксперты ответят на самые актуальные вопросы: как сократить расходы, как увеличить прибыль и как эффективно управлять рисками, обеспечивая свою безопасность.

Участниками мероприятия станут более 1000 представителей ведущих российских компаний из ключевых отраслей экономики, включая финансы, ритейл, телеком, промышленность, транспорт и государственных структур. Т1-Форум станет местом для открытого диалога о главных вызовах 2026 года и поиска путей их преодоления. Это мероприятие о решимости и решениях, которые помогут двигаться вперёд в условиях ограниченных ресурсов.

Ключевыми темами обсуждения станут: ИБ и кибербезопасность, ИИ и человек 2.0, программно-аппаратные комплексы, АСУ ТП, развитие облачных технологий, цифровизация и инновации в ритейле, финтех-компаниях и промышленности. В рамках мероприятия пройдут отраслевые клубы и индустриальные баттлы по обсуждению острых вопросов на стыке технологий и бизнеса, а также выставка ИТ-решений для эффективного движения вперед.

"Главными критериями выбора технологий для компаний в 2026 году стали производительность, надежность и рентабельность. Первоочередная задача ИТ-рынка сейчас — эффективно реализовать бизнес-цели компаний, при этом сохранить стоимость ИТ-решений и технологий в целом на комфортном для них уровне. Все мы — в активной фазе построения цифрового суверенитета, и нам нужна единая точка сборки для крупнейших компаний российской экономики, регуляторов, отечественных техно-гигантов и представителей ВУЗов. Именно поэтому мы организовали "Т1 Форум", который станет местом для обмена опытом, а также местом, где мы обсудим реальные сценарии эффективной цифровой трансформации", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Т1 Форум в этом году поддерживают ключевые игроки отечественного ИТ-рынка: генеральным партнером форума выступает компания YADRO, также форум поддерживают компании Солар (золотой партнерский статус), Positive Technologies и F6 (серебряные партнерские статусы), а также Orion soft. Генеральный медиа-партнер форума — ИД Коммерсантъ, партнер деловой программы — группа компаний РБК, стратегический информационный партнер — Российская газета, официальные медиа-партнеры форума — Hi-Tech Mail, ИНК., Ведомости, журналы Эксперт, Connect-WIT, Financial One и Компьютерра. Коммьюнити-партнер форума — портал "Молодежь Москвы".

Новости

Назад. 04 марта 2026
В России и мире

Киберпреступники устроились на завод: "Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году

По данным центра исследования киберугроз Solar 4RAYS группы компаний "Солар" (входит в ГК "Ростелеком"), в 2025 году почти две трети заражений вредоносным ПО пришлись на промышленность, здравоохранение и топливно-энергетический комплекс (ТЭК).

"Ростелеком" представил "умную экосистему" безопасности на производстве

В рамках ежегодного конкурса "Вместе в цифровое будущее" состоялась онлайн-встреча, посвященная тому, как цифровые технологии меняют подход к охране труда. Эксперты обсудили практические решения и их применение на предприятиях. Инициатором выступил "Ростелеком", а ключевым спикером стал Максим Кретинин, руководитель направления промышленной безопасности проектного офиса компании.

Культура и стиль

"Тест-драйв" по-новому: "Ростелеком" обновил условия акции с тестированием пакета услуг для дома и семьи

"Ростелеком", цифровой лидер страны, в годовщину старта акции "Тест-драйв" расширил ее состав, сделав тестирование пакета услуг компании еще привлекательнее для клиентов. "Тест-драйв" <a href="https://www.company.rt.ru/press/news/d472676/" target="_blank">был запущен</a> в марте 2025 года и за это время по акции клиенты "Ростелекома" подключили более 400 тыс. услуг. После окончания бесплатного тестового периода ими продолжили пользоваться 99% клиентов.

Бураку Озчивиту собрали на Авито образы для московской премьеры

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по своим ролям в крупных турецких сериалах "Великолепный век", "Основание: Осман", "Чёрная любовь", посетит Москву 2 марта с премьерой спектакля "Самая красивая девушка Стамбула".

Люди

Замглавы БМСЭ Самарской области сядет на девять лет за взятки

Кинельский районный суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области" - руководителю экспертных составов, врачу по медико-социальной экспертизе.

Деятели культуры Самарской области удостоены медали Александра Твардовского

24 февраля в Москве состоялась торжественная церемония вручения ведомственной медали имени Александра Твардовского. Награды деятелям культуры вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Кошелек

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она