В Москве появится новая площадка для открытого диалога между лидерами российской экономики — Т1 Форум

04.03.2026 14:22 Читали 24

19 марта ИТ-холдинг Т1 проведет "Т1 Форум". Мероприятие состоится в Москве в Паркинг Галерее "Зарядье". Тема события отражает главный фокус отечественных компаний в 2026 году. Во время дискуссий эксперты ответят на самые актуальные вопросы: как сократить расходы, как увеличить прибыль и как эффективно управлять рисками, обеспечивая свою безопасность.

Участниками мероприятия станут более 1000 представителей ведущих российских компаний из ключевых отраслей экономики, включая финансы, ритейл, телеком, промышленность, транспорт и государственных структур. Т1-Форум станет местом для открытого диалога о главных вызовах 2026 года и поиска путей их преодоления. Это мероприятие о решимости и решениях, которые помогут двигаться вперёд в условиях ограниченных ресурсов.

Ключевыми темами обсуждения станут: ИБ и кибербезопасность, ИИ и человек 2.0, программно-аппаратные комплексы, АСУ ТП, развитие облачных технологий, цифровизация и инновации в ритейле, финтех-компаниях и промышленности. В рамках мероприятия пройдут отраслевые клубы и индустриальные баттлы по обсуждению острых вопросов на стыке технологий и бизнеса, а также выставка ИТ-решений для эффективного движения вперед.

"Главными критериями выбора технологий для компаний в 2026 году стали производительность, надежность и рентабельность. Первоочередная задача ИТ-рынка сейчас — эффективно реализовать бизнес-цели компаний, при этом сохранить стоимость ИТ-решений и технологий в целом на комфортном для них уровне. Все мы — в активной фазе построения цифрового суверенитета, и нам нужна единая точка сборки для крупнейших компаний российской экономики, регуляторов, отечественных техно-гигантов и представителей ВУЗов. Именно поэтому мы организовали "Т1 Форум", который станет местом для обмена опытом, а также местом, где мы обсудим реальные сценарии эффективной цифровой трансформации", — отметил Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1.

Т1 Форум в этом году поддерживают ключевые игроки отечественного ИТ-рынка: генеральным партнером форума выступает компания YADRO, также форум поддерживают компании Солар (золотой партнерский статус), Positive Technologies и F6 (серебряные партнерские статусы), а также Orion soft. Генеральный медиа-партнер форума — ИД Коммерсантъ, партнер деловой программы — группа компаний РБК, стратегический информационный партнер — Российская газета, официальные медиа-партнеры форума — Hi-Tech Mail, ИНК., Ведомости, журналы Эксперт, Connect-WIT, Financial One и Компьютерра. Коммьюнити-партнер форума — портал "Молодежь Москвы".