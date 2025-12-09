16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: Доверять ли ИИ — вопрос на миллиард

Читали 8

Готовность передавать искусственному интеллекту важные функции — вопрос на миллиард, а порой и на десятки миллиардов рублей, уверен руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын. ИИ открывает не только новые возможности, например, 10-кратный рост бизнеса, но и серьезные риски. Реализовать все преимущества цифровой трансформации до этого удалось лишь 5% компаний, и нейросети становятся для рынка новым экзаменатором. Об этом эксперт заявил, выступая на форуме "Россия зовёт!".

"Для бизнеса упустить момент — значит, потерять место под солнцем. Иногда речь идёт буквально о выживании компании", — отметил Голицын. По его словам, подход к внедрению новых технологий можно сравнить с появлением сложного финансового инструмента на рынке: кто-то предпочитает выждать, пока другие прощупают почву, но слишком долгие колебания могут привести к упущенной выгоде. В то же время безрассудные инвестиции без оценки рисков также приводят к потерям.

Поиск "золотой середины" — главная задача лидеров рынка. По данным McKinsey, напомнил эксперт, 95% цифровых трансформаций в мире завершились неудачей. Главная причина в том, что компании брались сразу за всё — распыляли ресурсы без фокусировки. "С искусственным интеллектом ситуация такая же. Начинать нужно осознанно и постепенно: выбрать несколько процессов, выстроить правильную инфраструктуру, аккуратно протестировать решения. Иначе велик риск разочарования", — подчеркнул Голицын.

По его словам, особый потенциал ИИ-технологий проявляется в финансовом секторе, где данные изначально хорошо структурированы и результаты легко измеримы. "Финансовая сфера идеально подходит для применения искусственного интеллекта — каждая операция оцифрована, каждое отклонение можно оценить количественно", — отметил он.

Один из главных эффектов внедрения ИИ — повышение операционной эффективности. В этом направлении наиболее активно развиваются решения для интеллектуального риск-менеджмента. Алгоритмы выявляют потенциальные угрозы задолго до того, как они проявятся. Такие модели не просто следуют заданным правилам, а обучаются на реальных кейсах, повышая точность и скорость принятия решений.

Не менее перспективное направление — гиперперсонализация клиентского опыта. По словам Голицына, сегодня между финансовыми организациями идёт настоящая "война за внимание" клиента, и искусственный интеллект становится ключевым оружием в этой борьбе.

"Если эффект от проекта с генеративным ИИ не даёт кратного роста — в пять или даже десять раз на рутинных операциях — значит вы не используете весь потенциал технологии. А ее потенциал в оптимизации колоссален", — заключил Голицын.

Версия для печати

Новости

Назад. 09 декабря 2025
ИТ-холдинг Т1: Доверять ли ИИ — вопрос на миллиард
Страховой Дом ВСК стал компанией года в области клиентского сервиса

В России и мире

Авито Работа: рабочие профессии становятся значительно популярнее у молодёжи

Молодые специалисты активно выходят на российский рынок занятости — осенью 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 55% за год, причем больше всего количество таких резюме увеличилось на позиции рабочих и линейных специалистов (+77%).

ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"

Искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence) седьмой год подряд стал интегральным лидером аналитического исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации", которое "Ростелеком" выпускает с 2017 года. Однако больше всего инвестиций по-прежнему получают цифровые технологии для здоровья (E-health), отражая рост интереса к качеству и продолжительности жизни. А среди самых быстрорастущих трендов выделяются технологии, которые пытаются "вылечить" болезни ИИ и распознать его вмешательство в создание контента. Международная обстановка также оказала влияние на тренды, повысив интерес к БПЛА, спутниковой связи и другим технологиям двойного применения.

Культура и стиль

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Люди

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Кошелек

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она