ИТ-холдинг Т1: Доверять ли ИИ — вопрос на миллиард

09.12.2025 18:33 Читали 8

Готовность передавать искусственному интеллекту важные функции — вопрос на миллиард, а порой и на десятки миллиардов рублей, уверен руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын. ИИ открывает не только новые возможности, например, 10-кратный рост бизнеса, но и серьезные риски. Реализовать все преимущества цифровой трансформации до этого удалось лишь 5% компаний, и нейросети становятся для рынка новым экзаменатором. Об этом эксперт заявил, выступая на форуме "Россия зовёт!".

"Для бизнеса упустить момент — значит, потерять место под солнцем. Иногда речь идёт буквально о выживании компании", — отметил Голицын. По его словам, подход к внедрению новых технологий можно сравнить с появлением сложного финансового инструмента на рынке: кто-то предпочитает выждать, пока другие прощупают почву, но слишком долгие колебания могут привести к упущенной выгоде. В то же время безрассудные инвестиции без оценки рисков также приводят к потерям.

Поиск "золотой середины" — главная задача лидеров рынка. По данным McKinsey, напомнил эксперт, 95% цифровых трансформаций в мире завершились неудачей. Главная причина в том, что компании брались сразу за всё — распыляли ресурсы без фокусировки. "С искусственным интеллектом ситуация такая же. Начинать нужно осознанно и постепенно: выбрать несколько процессов, выстроить правильную инфраструктуру, аккуратно протестировать решения. Иначе велик риск разочарования", — подчеркнул Голицын.

По его словам, особый потенциал ИИ-технологий проявляется в финансовом секторе, где данные изначально хорошо структурированы и результаты легко измеримы. "Финансовая сфера идеально подходит для применения искусственного интеллекта — каждая операция оцифрована, каждое отклонение можно оценить количественно", — отметил он.

Один из главных эффектов внедрения ИИ — повышение операционной эффективности. В этом направлении наиболее активно развиваются решения для интеллектуального риск-менеджмента. Алгоритмы выявляют потенциальные угрозы задолго до того, как они проявятся. Такие модели не просто следуют заданным правилам, а обучаются на реальных кейсах, повышая точность и скорость принятия решений.

Не менее перспективное направление — гиперперсонализация клиентского опыта. По словам Голицына, сегодня между финансовыми организациями идёт настоящая "война за внимание" клиента, и искусственный интеллект становится ключевым оружием в этой борьбе.

"Если эффект от проекта с генеративным ИИ не даёт кратного роста — в пять или даже десять раз на рутинных операциях — значит вы не используете весь потенциал технологии. А ее потенциал в оптимизации колоссален", — заключил Голицын.