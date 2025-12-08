Жители ПФО готовы потратить на покупки к зимнему сезону около 16 тыс. рублей

16+
В Приволжском федеральном округе основной спрос на зимние товары приходится на такие категории, как зимняя обувь, теплая и верхняя одежда, а ключевыми факторами выбора остаются цена, удобство и качество материалов. Чаще всего (57%) о новых товарах для зимнего сезона и распродажах участники опроса узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями. Данные предоставили Авито Товары и Авито Реклама, которые провели опрос среди 10 тыс. совершеннолетних россиян, чтобы понять, как они совершают покупки в зимний сезон.

Исследование показало, что самыми популярными категориями товаров, которые приобретают к началу зимнего сезона в ПФО, стали зимняя обувь (61%), теплая одежда и аксессуары (58%) и верхняя одежда (53%). Декор для украшения жилья к Новому году интересует чуть больше трети (35%) респондентов, автомобильные товары и детские зимние вещи востребованы у 24% опрошенных.

Какие товары вы обычно покупаете к началу зимнего сезона?

Товар

Доля ответов респондентов %

Зимняя обувь

61%

Тёплая одежда и аксессуары (шапки, шарфы, перчатки, термобельё)

58%

Верхняя одежда (куртки, пальто, парки)

53%

Декор для украшения жилья к Новому году, елки, елочные игрушки

35%

Автомобильные зимние товары (резина, незамерзайка и др.)

24%

Детские зимние вещи

24%

Товары для дома (пледы, одеяла, постельное белье, посуда)

15%

Товары для отопления и климата (обогреватели, тепловентиляторы, увлажнители)

8%

Зимние аксессуары и электроника (пауэрбанки, подогревы, грелки для рук, термос)

8%

Товары для активного отдыха (коньки, лыжи, сноуборд)

7%

Мебель и предметы интерьера (диваны, лампы, столы и др.)

4%

Главным поводом для покупки зимних вещей является необходимость обновить гардероб, так ответили 67% опрошенных жителей Приволжского федерального округа. Потребность в более теплых и удобных вещах отметили 40%. Почти для трети (30%) респондентов причиной стала необходимость обновить детские вещи, которые больше не подходят ребенку. Ещё столько же отметили, что прошлогодний гардероб уже не выглядит актуальным. Дополнительным стимулом являются сезонные скидки на распродажах, на них ориентируются 27% участников опроса.

Чаще всего (75%) респонденты оформляют заказы онлайн на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями. Следом идут супермаркеты (45%) и специализированные магазины (41%). Покупки в соцсетях совершают 7% опрошенных, а приобретают товары у знакомых всего 4%.

При выборе зимних товаров респонденты прежде всего ориентируются на цену (65%), не менее важны удобство и комфорт (62%), а также практичность и свойства материалов (44%). Отзывы других покупателей учитывают почти четверть (24%), чуть меньше (21%) обращают внимание на долговечность и дизайн (20%), тогда как бренд важен для 9%, а рекомендации знакомых — для 6%.

Готовиться к холодам жители Приволжского федерального округа начинают преимущественно осенью: самым популярным месяцем для покупок респонденты назвали ноябрь (31%), следом идут октябрь (27%) и сентябрь (11%). При этом небольшая часть участников опроса готовится к покупкам заранее: летом товары приобретают 6%, и 7% откладывают обновление вещей до наступления холодов. Покупки при возникновении необходимости совершают 18% респондентов.

Чаще всего респонденты тратят на зимние покупки от 5 001 до 10 000 рублей — такой вариант указали 31% респондентов. На сумму от 10 001 до 20 000 рублей ориентируются чуть меньше (25%) опрошенных. Еще 20% тратят до 5 000 рублей. Бюджет от 20 001 до 35 000 рублей назвали 14% респондентов, а расходы от 35 001 до 60 000 рублей отметили 6%. Более крупные траты встречаются реже: от 60 001 до 100 000 рублей указали 2% участников, свыше 100 000 рублей — 1%. В среднем жители Приволжского федерального округа планируют выделить на зимние покупки 16 742 рубля.

Сколько вы уже потратили или планируете потратить на покупки для этого зимнего сезона?

Сумма

Доля ответов респондентов %

До 5 000 рублей

20%

От 5 001 до 10 000 рублей

31%

10 001 — 20 000 рублей

25%

20 001 — 35 000 рублей

14%

35 001 — 60 000 рублей

6%

60 001 — 100 000 рублей

2%

Более 100 000 рублей

1%

Чаще всего о новых товарах для зимнего сезона, скидках и распродажах участники опроса узнают из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на сайтах с объявлениями — так ответили 57% респондентов. На втором месте остаются личные рекомендации: советы друзей, коллег и родственников указали 28% участников опроса. Социальные сети стали источником информации для 24% респондентов. Рекламу на телевидении и в поисковых системах отметили 19% и 18% участников соответственно. Наружные форматы назвали 12% респондентов, контент у блогеров — 9%, сервисы навигации — 6%. Рекламу на радио указали 3% участников исследования.

Из каких источников вы чаще всего узнаете о новинках и скидках на товары для зимнего сезона?

Площадка

Доля ответов респондентов %

Площадки электронной коммерции (сайты с объявлениями)

57%

Рекомендации друзей, коллег, родственников

28%

Реклама в соцсетях

24%

Реклама на ТВ

19%

Реклама в поисковых системах

18%

Наружная реклама

12%

Реклама у блогеров

9%

Реклама в картах

6%

Реклама на радио

3%
