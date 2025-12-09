ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"

Как всегда, для исследования проводится анализ максимального объема открытых и закрытых источников информации, с которыми работает российское программное обеспечение TeqViser от "Ростелекома". Для нового исследования были проанализированы данные из 79,6 млн научных публикаций, 54 млн патентов и 2,8 млн публикаций в профессиональных медиаисточниках, а также около 1 млн сделок на общую сумму свыше 40,6 трлн долларов США.

Топ-20 глобальных трендов цифровизации

(с изменением позиций к предыдущему году):

1. Artificial Intelligence (искусственный интеллект) 0 2. E-health (цифровое здравоохранение) 0 3. Mobile networks (мобильные сети) 0 4. Information Security (информационная безопасность) 0 5. Cloud (облака) +1 6. Satellite (спутниковые технологии) +2 7. Robotics (робототехника) 0 8. Computational Biology (вычислительная биология) -3 9. Data Mining (интеллектуальный анализ данных) 0 10. Autonomous Vehicles (беспилотные транспортные средства) 0 11. 5G (мобильные сети пятого поколения) +2 12. Data Center Networks (сети центров обработки данных) +10 13. E-commerce (электронная коммерция) -1 14. Social Media (социальные медиа) 0 15. Mobile Platforms (мобильные платформы) 0 16. LCD (жидкокристаллические дисплеи) 0 17. Blockchain (децентрализованная сеть хранения данных) -6 18. Computer Vision (компьютерное зрение) 0 19. Global Navigation Satellite System (глобальные навигационные спутниковые системы) 0 20. Unmanned Aerial Vehicles (беспилотные летательные аппараты) 0

ИИ сквозным образом влияет на развитие большинства глобальных цифровых трендов. Например, нейросети требуют все больших мощностей дата-центров и их быстродействия (Data Center Networks). Без использования технологий ИИ невозможно представить будущее беспилотного транспорта (помимо наземных и летательных аппаратов очень быстрыми темпами растет интерес к беспилотному водному транспорту), здравоохранения (E-health) и многих других сфер.

Помимо больших трендов полезно наблюдать за новичками — только зарождающимися трендами — и самыми быстрорастущими технологиями. В связи с "доминированием" искусственного интеллекта, многие начинающие инновации нацелены на решение проблем, так или иначе с ним связанных. Например, борьба с галлюцинациями ИИ (Hallucinations), когда выдается вымышленный или недостоверный ответ на важный вопрос (особенно опасно в медицине или образовании). Количество разработок, по этому направлению за последние три года выросло в 4,8 раза.

Еще один спринтер — объяснимый ИИ (XAI, Explainable AI), когда алгоритмы дают понятное объяснение своим решениям. Обоснование полученных от нейросетей данных призвано повысить доверие, например, врачей к диагностике (когда ИИ выделяет ключевые области на медицинском снимке, на основании которых поставил диагноз). За три года популярность XAI выросла в 2,4 раза.

Рекордсменом в лиге слабых сигналов можно назвать квантовый хакинг (Quantum Hacking) — исследование и тестирование уязвимостей квантовой криптографии, которая считается не взламываемой. Однако слабым звеном оказались не законы физики, а некоторые устройства для квантовой связи, которые удалось взломать. За последние три года интерес к Quantum Hacking вырос в семь раз.

Алексей Митькин, директор по стратегическим программам и инновационному развитию "Ростелекома":

"В 2025 году цифровизация входит в фазу глубокой перестройки всей инфраструктуры — от классов в школах до орбитальной группировки спутников. Искусственный интеллект превращается в универсальный "операционный слой" экономики и образования: мультимодальные модели берут на себя анализ, планирование и обучение людей, а стоимость вычислений падает на порядки. Но за удобством ИИ скрывается новая энергетическая повестка: взрывной рост спроса на облачные решения делает их крупными потребителями электроэнергии и толкает рынок к атомной генерации, утилизации "тепла дата-центров" и нормативному давлению на энергоэффективность. Параллельно космос становится продолжением мобильной сети — спутниковый интернет и Direct-to-Cell стирают границу между наземной и орбитальной связью, а "загрязнение" орбит заставляет государства и корпорации всерьез инвестировать в уборку космического мусора. Блокчейн выходит из медийного хайпа в режим взрослой инфраструктуры: меньше разговоров о спекуляциях, больше — о платежных системах, идентичности и киберзащите на стыке с ИИ. И, наконец, кибербезопасность впервые работает на опережение: мир массово готовится к постквантовой эпохе задолго до появления практических квантовых компьютеров, перестраивая критичные системы под новые криптоалгоритмы. В сумме это не просто набор трендов, а переход на новую версию "операционной системы" глобальной цифровизации. Все эти тренды отражены в исследовании, которое может быть полезно и уже используется в "Ростелекоме" и других корпорациях для стратегического планирования".

