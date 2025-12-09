16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"

Читали: 9

Искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence) седьмой год подряд стал интегральным лидером аналитического исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации", которое "Ростелеком" выпускает с 2017 года. Однако больше всего инвестиций по-прежнему получают цифровые технологии для здоровья (E-health), отражая рост интереса к качеству и продолжительности жизни. А среди самых быстрорастущих трендов выделяются технологии, которые пытаются "вылечить" болезни ИИ и распознать его вмешательство в создание контента. Международная обстановка также оказала влияние на тренды, повысив интерес к БПЛА, спутниковой связи и другим технологиям двойного применения.

Как всегда, для исследования проводится анализ максимального объема открытых и закрытых источников информации, с которыми работает российское программное обеспечение TeqViser от "Ростелекома". Для нового исследования были проанализированы данные из 79,6 млн научных публикаций, 54 млн патентов и 2,8 млн публикаций в профессиональных медиаисточниках, а также около 1 млн сделок на общую сумму свыше 40,6 трлн долларов США.

Топ-20 глобальных трендов цифровизации
(с изменением позиций к предыдущему году):

1.

Artificial Intelligence (искусственный интеллект)

0

2.

E-health (цифровое здравоохранение)

0

3.

Mobile networks (мобильные сети)

0

4.

Information Security (информационная безопасность)

0

5.

Cloud (облака)

+1

6.

Satellite (спутниковые технологии)

+2

7.

Robotics (робототехника)

0

8.

Computational Biology (вычислительная биология)

-3

9.

Data Mining (интеллектуальный анализ данных)

0

10.

Autonomous Vehicles (беспилотные транспортные средства)

0

11.

5G (мобильные сети пятого поколения)

+2

12.

Data Center Networks (сети центров обработки данных)

+10

13.

E-commerce (электронная коммерция)

-1

14.

Social Media (социальные медиа)

0

15.

Mobile Platforms (мобильные платформы)

0

16.

LCD (жидкокристаллические дисплеи)

0

17.

Blockchain (децентрализованная сеть хранения данных)

-6

18.

Computer Vision (компьютерное зрение)

0

19.

Global Navigation Satellite System (глобальные навигационные спутниковые системы)

0

20.

Unmanned Aerial Vehicles (беспилотные летательные аппараты)

0

ИИ сквозным образом влияет на развитие большинства глобальных цифровых трендов. Например, нейросети требуют все больших мощностей дата-центров и их быстродействия (Data Center Networks). Без использования технологий ИИ невозможно представить будущее беспилотного транспорта (помимо наземных и летательных аппаратов очень быстрыми темпами растет интерес к беспилотному водному транспорту), здравоохранения (E-health) и многих других сфер.

Помимо больших трендов полезно наблюдать за новичками — только зарождающимися трендами — и самыми быстрорастущими технологиями. В связи с "доминированием" искусственного интеллекта, многие начинающие инновации нацелены на решение проблем, так или иначе с ним связанных. Например, борьба с галлюцинациями ИИ (Hallucinations), когда выдается вымышленный или недостоверный ответ на важный вопрос (особенно опасно в медицине или образовании). Количество разработок, по этому направлению за последние три года выросло в 4,8 раза.

Еще один спринтер — объяснимый ИИ (XAI, Explainable AI), когда алгоритмы дают понятное объяснение своим решениям. Обоснование полученных от нейросетей данных призвано повысить доверие, например, врачей к диагностике (когда ИИ выделяет ключевые области на медицинском снимке, на основании которых поставил диагноз). За три года популярность XAI выросла в 2,4 раза.

Рекордсменом в лиге слабых сигналов можно назвать квантовый хакинг (Quantum Hacking) — исследование и тестирование уязвимостей квантовой криптографии, которая считается не взламываемой. Однако слабым звеном оказались не законы физики, а некоторые устройства для квантовой связи, которые удалось взломать. За последние три года интерес к Quantum Hacking вырос в семь раз.

Алексей Митькин, директор по стратегическим программам и инновационному развитию "Ростелекома":

"В 2025 году цифровизация входит в фазу глубокой перестройки всей инфраструктуры — от классов в школах до орбитальной группировки спутников. Искусственный интеллект превращается в универсальный "операционный слой" экономики и образования: мультимодальные модели берут на себя анализ, планирование и обучение людей, а стоимость вычислений падает на порядки. Но за удобством ИИ скрывается новая энергетическая повестка: взрывной рост спроса на облачные решения делает их крупными потребителями электроэнергии и толкает рынок к атомной генерации, утилизации "тепла дата-центров" и нормативному давлению на энергоэффективность. Параллельно космос становится продолжением мобильной сети — спутниковый интернет и Direct-to-Cell стирают границу между наземной и орбитальной связью, а "загрязнение" орбит заставляет государства и корпорации всерьез инвестировать в уборку космического мусора. Блокчейн выходит из медийного хайпа в режим взрослой инфраструктуры: меньше разговоров о спекуляциях, больше — о платежных системах, идентичности и киберзащите на стыке с ИИ. И, наконец, кибербезопасность впервые работает на опережение: мир массово готовится к постквантовой эпохе задолго до появления практических квантовых компьютеров, перестраивая критичные системы под новые криптоалгоритмы. В сумме это не просто набор трендов, а переход на новую версию "операционной системы" глобальной цифровизации. Все эти тренды отражены в исследовании, которое может быть полезно и уже используется в "Ростелекоме" и других корпорациях для стратегического планирования".

Все исследования глобальных трендов цифровизации доступны на сайте "Ростелекома"

Версия для печати

В России и мире

Авито Работа: рабочие профессии становятся значительно популярнее у молодёжи

Молодые специалисты активно выходят на российский рынок занятости — осенью 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 55% за год, причем больше всего количество таких резюме увеличилось на позиции рабочих и линейных специалистов (+77%).

ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"

Искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence) седьмой год подряд стал интегральным лидером аналитического исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации", которое "Ростелеком" выпускает с 2017 года. Однако больше всего инвестиций по-прежнему получают цифровые технологии для здоровья (E-health), отражая рост интереса к качеству и продолжительности жизни. А среди самых быстрорастущих трендов выделяются технологии, которые пытаются "вылечить" болезни ИИ и распознать его вмешательство в создание контента. Международная обстановка также оказала влияние на тренды, повысив интерес к БПЛА, спутниковой связи и другим технологиям двойного применения.

Культура и стиль

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Люди

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Кошелек

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

Он и она