Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито Путешествия: каждый четвёртый житель Самары мечтает о путешествии на Новый год

24% жителей Самары планируют семейное путешествие на новогодние каникулы. При этом 44% самарчан предпочитают проживать с семьёй в отеле, 18% — в посуточных квартирах. Среди наиболее важных факторов при выборе жилья они отметили соотношение цены и качества (69%), близость к достопримечательностям (47%) и наличие положительных отзывов (46%).

Авито Путешествия провели исследование, посвященное планам россиян на новогодние поездки, и поделились рекомендациями по безопасной организации семейного отдыха.

Опрос показал, что каждый третий россиянин (39%) рассматривает возможность отправиться в путешествие с семьей в новогодние праздники. Наиболее активно планируют такие поездки люди в возрасте 25–44 лет. Для многих семейные путешествия стали доброй традицией: 16% опрошенных рассказали, что отправляются в совместные туристические поездки три раза в год или чаще, 37% делают это один-два раза в год.

В большинстве случаев решение о поездках принимаются совместно (43% опрошенных), однако если за организацию отвечает один человек, то чаще всего это женщина (32% против 18% мужчин). Именно они занимаются основной организацией поездки, а именно выбором направления, сравнением цен, бронированием жилья и билетов. В 39% случаев именно жены занимаются этими задачами, тогда как мужья — в 21%.

В путешествиях 37% семьей предпочитают останавливаться в отелях, посуточные квартиры выбирают 25% опрошенных (26% у женщин против 22% у мужчин), снимают загородные дома на короткий срок 16% респондентов, а ночуют в гостях у друзей или родственников — 21%. При выборе жилья для 62% семей важным фактором является соотношение цены и качества, для 45% — расположение и близость к достопримечательностям или пляжу, для 43% — отзывы и оценки на сайтах бронирования, для 25% — рекомендации друзей или семьи, для 19% — наличие удобств для детей (игровая комната, бассейн, анимация).

"Новогодние поездки — это время, которое должно приносить только радость и приятные воспоминания, — комментирует старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. — Ключевой элемент спокойного отдыха — уверенность в надежности забронированного жилья. Мы рекомендуем всегда выбирать проверенные платформы, внимательно изучать историю отзывов, задавать все волнующие вопросы до оплаты и отдавать предпочтение платформам, которые предлагают безопасные способы оплаты. Это простые, но эффективные шаги, которые позволяют сосредоточиться на планировании впечатлений, а не на решении возможных проблем".

"Треть россиян планирует отправиться в семейное путешествие на январских праздниках. Дополнительные фильтры при поиске жилья помогут провести Новый год, как запланировано: "Мгновенная бронь" позволяет сразу получить подтверждение от собственника, а "Бесконтактное заселение" — быстро заселиться без личных встреч. При аренде загородного дома обратите внимание на наличие бассейна, бани и сауны. Для поездки с питомцем выберите опцию "Можно с животными" — комментирует директор Авито Путешествий Артём Кромочкин.

Перед тем как забронировать жилье, 48% семей внимательно изучают отзывы и рейтинги на проверенных платформах. 40% анализируют стоимость предложений и сравнивают с другими вариантами, 38% ищут фото и видеообзоры жилья от реальных гостей, а 35% связываются с арендодателем для уточняющих вопросов. Также 34% используют специализированные платформы для бронирования, а 23% обращают внимание на готовность арендодателя принимать оплату в рамках онлайн-бронирования — механика резервирования оплаты на Авито, работающая по принципу "безопасной сделки", когда покупатель вносит деньги при бронировании, но арендодатель их получает только после заезда путешественников.

Авито Работа: рабочие профессии становятся значительно популярнее у молодёжи

Молодые специалисты активно выходят на российский рынок занятости — осенью 2025 года число резюме от кандидатов 18–24 лет выросло на 55% за год, причем больше всего количество таких резюме увеличилось на позиции рабочих и линейных специалистов (+77%).

ИИ снова на пьедестале: ежегодное аналитическое исследование глобальных трендов цифровизации представил "Ростелеком"

Искусственный интеллект (ИИ, Artificial Intelligence) седьмой год подряд стал интегральным лидером аналитического исследования "Мониторинг глобальных трендов цифровизации", которое "Ростелеком" выпускает с 2017 года. Однако больше всего инвестиций по-прежнему получают цифровые технологии для здоровья (E-health), отражая рост интереса к качеству и продолжительности жизни. А среди самых быстрорастущих трендов выделяются технологии, которые пытаются "вылечить" болезни ИИ и распознать его вмешательство в создание контента. Международная обстановка также оказала влияние на тренды, повысив интерес к БПЛА, спутниковой связи и другим технологиям двойного применения.

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Ольга Доронина: "Баланс — это командная работа, а вождение — свобода"

Как успешной женщине-руководителю удается совмещать руководство одной из топовых автошкол Самары, активную общественную деятельность и жизнь многодетной матери? Секрет Ольги Дорониной, генерального директора автошколы СОУК, кроется не в суперспособностях, а в грамотном планировании, поддержке семьи и философии осознанного присутствия. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, почему гибридный формат работы не отменяет важности живого общения, как семейные поездки на машине становятся лучшей терапией, и почему в основе ее стиля руководства лежит не жесткость, а искренняя любовь к своему делу.

Тартарус ждет: стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"

Пользователям платформы "Игры Ростелеком" с 4 по 9 декабря доступно финальное открытое бета-тестирование шутера PIONER (18+). Действие разворачивается на постапокалиптическом острове Тартарус, игра побуждает игроков исследовать, разрабатывать стратегии и выживать в мире, где от их выбора многое зависит. На этапе тестирования игроки смогут опробовать новые механики и получить уникальные игровые бонусы. Премьера шутера, разрабатываемого российской студией GFAGames, состоится эксклюзивно на платформе "Игры Ростелеком" 16 декабря.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

