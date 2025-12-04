Импульс Т1: Технологический рывок в России невозможен без новой системы подготовки инженеров

04.12.2025 10:13 Читали 4

28 ноября на конференции Импульс Т1 в МАИ прошел Совет главных конструкторов — дискуссия с участием представителей университета, ИТ-холдинга Т1, ВТБ, Росатома, РЖД и Лазер Инсайт. Участники обсудили, как создать единую и непрерывную систему взращивания инженерных талантов, на которых будет держаться будущее ракетостроения, авиации и цифровой экономики.

В ходе обсуждения эксперты определили ключевую проблему ИТ-отрасли — растущий разрыв между потребностями индустрии и уровнем подготовки инженеров. В ИТ наблюдается количественный дефицит инженерных кадров и качественное несоответствие в компетенциях. Многие специалисты испытывают трудности с адаптацией к современным технологическим реалиям, а система образования не всегда успевает развивать у студентов практические навыки.

Единственное решение этой проблемы бизнес видит в более тесном взаимодействии вузов и ИТ-компаний и максимально раннем и глубоком погружении студентов в реальные задачи. "Мы строим модель, в которой университеты становятся полноценными научно-технологическими партнерами, а не только образовательными площадками, — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов. — Студенты получают реальный производственный опыт, бизнес — новые технологии, а рынок — готовые решения. Это меняет само понимание взаимодействия компаний и вузов".

Ректор МАИ Михаил Погосян подчеркнул: "Мы убеждены, что качественное инженерное образование невозможно без решения реальных производственных задач. Именно поэтому так важно выстраивать непрерывную образовательную траекторию, в которой академические знания сразу подкрепляются практикой. Только через прямое взаимодействие с ведущими промышленными компаниями мы сможем подготовить инженеров, способных отвечать на вызовы современности".

"Российским компаниям удается добиваться сильных результатов в отдельных направлениях, но настоящий прорыв возможен только тогда, когда усилия объединяются. Совместная работа разных организаций дает полезный с практической точки зрения, долговременный эффект. Сегодня участники рынка уже научились эффективно взаимодействовать с вузами, но следующий шаг — работать сообща на кросс-корпоративном уровне, чтобы решать общие задачи и создавать решения, которые действительно меняют отрасль", — сообщил заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

"Существует заблуждение, что железная дорога — это простая система. На самом деле это сложный, комплексный организм, требующий серьезной подготовки. Поэтому ключевой тренд для нас — это вовлечение школьников и студентов в понимание реальных процессов, чтобы будущие инженеры были готовы к работе с такими масштабными инфраструктурными проектами", — отметил Кирилл Семион, начальник департамента информатизации РЖД.

Подводя итог дискуссии, Юлия Рузанкина, основатель и генеральный директор "Лазер Инсайт" отметила: "Проблема современного образования — в преобладании заданий "по копирке", которые не развивают инженерное мышление. Когда мы предлагаем студентам сложную, но посильную задачу без готового алгоритма, происходит качественный скачок. Гордость от самостоятельно найденного решения мотивирует двигаться дальше. Наша ключевая задача — создавать образовательную среду, где у молодежи формируется устойчивая потребность решать нестандартные задачи и мыслить как инженер".

Совет главных конструкторов завершился конкретным запросом к участникам ИТ-рынка: уже сегодня объединить усилия школ, СПО, вузов, корпораций и министерств, чтобы вырастить поколение инженеров, способных создавать новые самолеты, квантовые системы и цифровые платформы. Именно это, по мнению участников, станет основой технологического суверенитета страны.