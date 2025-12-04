16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Импульс Т1: Технологический рывок в России невозможен без новой системы подготовки инженеров

28 ноября на конференции Импульс Т1 в МАИ прошел Совет главных конструкторов — дискуссия с участием представителей университета, ИТ-холдинга Т1, ВТБ, Росатома, РЖД и Лазер Инсайт. Участники обсудили, как создать единую и непрерывную систему взращивания инженерных талантов, на которых будет держаться будущее ракетостроения, авиации и цифровой экономики.

В ходе обсуждения эксперты определили ключевую проблему ИТ-отрасли — растущий разрыв между потребностями индустрии и уровнем подготовки инженеров. В ИТ наблюдается количественный дефицит инженерных кадров и качественное несоответствие в компетенциях. Многие специалисты испытывают трудности с адаптацией к современным технологическим реалиям, а система образования не всегда успевает развивать у студентов практические навыки.

Единственное решение этой проблемы бизнес видит в более тесном взаимодействии вузов и ИТ-компаний и максимально раннем и глубоком погружении студентов в реальные задачи. "Мы строим модель, в которой университеты становятся полноценными научно-технологическими партнерами, а не только образовательными площадками, — отметил генеральный директор ИТ-холдинга Т1 Дмитрий Харитонов. — Студенты получают реальный производственный опыт, бизнес — новые технологии, а рынок — готовые решения. Это меняет само понимание взаимодействия компаний и вузов".

Ректор МАИ Михаил Погосян подчеркнул: "Мы убеждены, что качественное инженерное образование невозможно без решения реальных производственных задач. Именно поэтому так важно выстраивать непрерывную образовательную траекторию, в которой академические знания сразу подкрепляются практикой. Только через прямое взаимодействие с ведущими промышленными компаниями мы сможем подготовить инженеров, способных отвечать на вызовы современности".

"Российским компаниям удается добиваться сильных результатов в отдельных направлениях, но настоящий прорыв возможен только тогда, когда усилия объединяются. Совместная работа разных организаций дает полезный с практической точки зрения, долговременный эффект. Сегодня участники рынка уже научились эффективно взаимодействовать с вузами, но следующий шаг — работать сообща на кросс-корпоративном уровне, чтобы решать общие задачи и создавать решения, которые действительно меняют отрасль", — сообщил заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

"Существует заблуждение, что железная дорога — это простая система. На самом деле это сложный, комплексный организм, требующий серьезной подготовки. Поэтому ключевой тренд для нас — это вовлечение школьников и студентов в понимание реальных процессов, чтобы будущие инженеры были готовы к работе с такими масштабными инфраструктурными проектами", — отметил Кирилл Семион, начальник департамента информатизации РЖД.

Подводя итог дискуссии, Юлия Рузанкина, основатель и генеральный директор "Лазер Инсайт" отметила: "Проблема современного образования — в преобладании заданий "по копирке", которые не развивают инженерное мышление. Когда мы предлагаем студентам сложную, но посильную задачу без готового алгоритма, происходит качественный скачок. Гордость от самостоятельно найденного решения мотивирует двигаться дальше. Наша ключевая задача — создавать образовательную среду, где у молодежи формируется устойчивая потребность решать нестандартные задачи и мыслить как инженер".

Совет главных конструкторов завершился конкретным запросом к участникам ИТ-рынка: уже сегодня объединить усилия школ, СПО, вузов, корпораций и министерств, чтобы вырастить поколение инженеров, способных создавать новые самолеты, квантовые системы и цифровые платформы. Именно это, по мнению участников, станет основой технологического суверенитета страны.

Автотека и Российская государственная библиотека провели совместное исследование своей аудитории

По данным Российской государственной библиотеки, по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18–30 лет выросла на 69%. Данные Автотеки, сервиса Авито Авто по онлайн-проверке истории автомобилей, также показывают значительный рост интереса к проверке машин с пробегом среди молодёжи. Таковы результаты совместного исследования Автотеки и РГБ.

Тимур Осипов, Авито: "Российский рынок спецтехники переживает цифровую перестройку"

Отрасль спецтехники в России начала восстанавливаться — после масштабного падения спроса на 60% по сравнению с рекордным 2024 годом. О том, как реформируется рынок в соответствии с новой реальностью, о перспективах возвращения зарубежных брендов, влиянии на развитие отрасли таких факторов как цифровизация и автоматизация в интервью "Ведомости. Промышленность" рассказал директор направления "Спецтехника" в Авито Тимур Осипов.

Выше гор — только любовь: завершились съемки сериала "Гордость" для Wink от создателей "Актрис", "Балета" и "Психа"

Завершились съемки восьмисерийной романтической комедии <a href="https://wink.ru/series/gordost-year-2026" target="_blank">"Гордость"</a> (16+) для онлайн-кинотеатра Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Сериал расскажет о том, как настоящая любовь помогает преодолеть любые предрассудки и найти баланс между традициями и личным выбором. Съемки проекта прошли в самых живописных местах Северной Осетии — Фиагдонском ущелье, Нижнем Унале, Владикавказе, а также в Москве.

На землю тихо опустилась зима: Wink.ru знает, как согреть декабрь

В декабре дни становятся все короче, а вечера — длиннее и холоднее, но есть проверенный способ их согреть. Онлайн-кинотеатр Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) приготовил на первый месяц зимы отличную коллекцию премьер, которые перенесут в теплые края и в разные уголки мира, даже в другие миры. В декабре зрителей ждут новые эпизоды и неожиданные сюжетные повороты в сериалах из линейки Wink Originals <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+, заодно зрители отправляются в путешествие на Дальний Восток) и <a href="https://wink.ru/series/nam-poker-year-2025" target="_blank">"Нам покер"</a> (18+, в одной из ролей — Санкт-Петербург).

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Еще на двух дорогах Самары планируют выделить полосы для автобусов

Руководитель департамента транспорта Самары Владимир Чичев в интервью Волга Ньюс поделился своим мнением о необходимости выделения полос для движения автобусов на дорогах города и рассказал о работе, которая ведется в этом направлении.

Новые 7-метровые ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина к Новому году в Самаре

Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам, сообщает мэрия города. Уже приобретены две 7-метровые искусственные ели, которые станут основой новогодних комплексов в Струковском саду и парке им. Юрия Гагарина. Территории парков Дружбы, Победы, Щорса, 50-летия Октября, "Воронежские озера" и "Молодежный" украсят 5-метровые ели, приобретенные МАУ "Парки Самары" в прошлом году. Живые ели нарядят в скверах им. Академика Кузнецова и "Дубовая роща".

