В Москве обсудят, как вырастить ИТ-таланты и помочь им в самореализации

28 ноября в Москве состоится конференция Импульс Т1, которая проводится ИТ-холдингом Т1 в столице уже в третий раз. Мероприятие пройдет в стенах Московского авиационного института (МАИ) и соберет ведущих экспертов из разных областей, чтобы обсудить, как современные технологии меняют нашу жизнь, а также какие специалисты потребуются в будущем, чтобы создавать, внедрять и совершенствовать эти технологии. Для студентов и молодых специалистов будет организован хакатон, где они смогут применить свои знания на практике и получить рекомендации от профессионалов отрасли.

ИТ-сфера в России продолжает активно развиваться — в 2025 году бизнес инвестировал в ИТ-технологии 5,24 трлн рублей. Вместе с ростом сектора возрастает потребность в высококлассных специалистах. Несмотря на увеличение числа сотрудников ИТ-компаний в России на 70% за последние пять лет, рынок продолжает сталкиваться с нехваткой кадров.

"Потребность в квалифицированных специалистах продолжает расти, поэтому мы последовательно инвестируем в развитие будущих инженеров: помогаем вузам актуализировать учебные программы, проводим карьерно-образовательные мероприятия, приглашаем студентов на стажировки. Мы видим, что молодежь хочет расти в профессии, и создаем для этого максимально широкий и понятный путь. Импульс Т1 — одна из ключевых площадок, где начинающие специалисты могут найти единомышленников, представить свои проекты и сделать следующий шаг в карьере", — говорит Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Т1 нацелен на усиление инженерного сообщества, образовательных ИТ-программ и развитие навыков будущих ИТ-специалистов. Для этого холдинг создает площадку для обмена знаниями и опытом между представителями сферы. На конференции выступят эксперты Т1 и приглашенные гости:

  • Дмитрий Харитонов, генеральный директор ИТ-холдинга Т1
  • Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора по персоналу в ИТ-холдинге Т1
  • Светлана Капанина, российский пилот, семикратная чемпионка мира по самолетному спорту
  • Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент, Банк ВТБ
  • Михаил Погосян, ректор Московского авиационного института

В программе предусмотрены доклады, дискуссии, презентация проектов молодых специалистов, Шоу безумных стартапов. При участии Министерства цифрового развития и Министерства науки и высшего образования эксперты обсудят подходы к формированию инженерных талантов будущего. Среди научных тем: ИИ-революция, квантовые технологии, компьютерное зрение, нейроархитектура. Также на конференции будет представлен совместный проект ИТ-холдинга Т1 и МАИ по созданию светового шоу с использованием дронов.

Информационными партнерами Импульса Т1 в 2025 году в Москве выступают Комсомольская правда, издание Anti-Malware.ru, Деловая Москва, Молодежь Москвы и Hi-Tech Mail.ru.

С 2022 года Импульс Т1 вырос до масштабного события, объединяющего экспертов из бизнеса, науки и государственного сектора. В 2025 году серия конференций охватывает четыре города: после Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и Новосибирска, цикл мероприятий завершится в Москве.

