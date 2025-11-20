РСХБ повысил ставки по накопительному счету в рамках акции "Выгодные траты"

Средства, размещенные на накопительных счетах, остаются свободными для управления в любое удобное для клиента время, а начисление процентов осуществляется на ежедневный остаток с ежемесячной выплатой, что позволяет эффективно управлять ликвидностью без потери доходности.
Так, доходность по накопительному счету "Мой счет" составляет:
11,5% годовых — при тратах по картам банка от 10 000 рублей в месяц;
12,5% годовых — при тратах от 30 000 рублей в месяц;
13,5% годовых — при тратах от 50 000 рублей в месяц.
Максимальная сумма для начисления повышенных процентов — 3 млн рублей.
Повышенные ставки будут действовать до 30 ноября 2025 года. Открыть накопительный счет можно дистанционно или в офисах Россельхозбанка.
При этом для новых клиентов РСХБ действует приветственная ставка в 15% на накопительном счету. Она предоставляется физическому лицу, не имеющему действующих накопительных счетов в течение 30 дней до обращения в Банк с целью открытия накопительного счета в рамках тарифного плана "Мой счет" в рублях.