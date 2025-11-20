Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг ВСК до уровня ВВВ+ по международной шкале

20.11.2025 16:04 Читали 16

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Страхового Дома ВСК до уровня ВВВ+ по международной шкале, прогноз "Стабильный". Впервые Агентство присваивало рейтинг ВСК в 2024 году, компания стала первым страховщиком, получившим рейтинг с использованием Методологии присвоения кредитных рейтингов страховым компаниям по международной шкале.

Уровень кредитного рейтинга обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем и достаточностью капитала, высокими качеством активов и уровнем текущей ликвидности. Повышение кредитного рейтинга связано с улучшением оценки операционной среды компании.

Аналитики агентства АКРА в своей оценке отмечают отсутствие факторов, несущих риски для устойчивости бизнес-модели ВСК. По итогам первого полугодия 2025 года общая рыночная доля ВСК составила около 3,2%. Ключевым направлением бизнеса для ВСК по-прежнему является автострахование — компания занимает 4-е место по объему страховых премий в ОСАГО и автокаско, с рыночной долей более 10% в каждом из сегментов. Аналогичную позицию ВСК занимает в страховании имущества юридических и физических лиц.

АКРА отметило высокое качество активов Страхового Дома ВСК, поскольку компания осуществляет инвестиции преимущественно в активы с низкими рисками, тогда как доля высокорисковых активов не превышает 50% от капитала. Наибольшая концентрация активов характерна для средств, размещенных в банках с высокими рейтингами и в государственных ценных бумагах, а также для доли перестраховщиков в резервах.

Агентство дает удовлетворительную оценку достаточности капитала ВСК с аналогичным прогнозом в среднесрочной перспективе. Уровень регуляторного коэффициента на 31.07.2025 составил 120%. Фактор ликвидности определен на высоком уровне с учетом оценки коэффициента текущей ликвидности (более 135% на 30.06.2025). Проведенное Агентством стресс-тестирование не повлияло на оценку фактора.

"Стабильный" прогноз предполагает с высокой долей вероятности неизменность кредитного рейтинга ВСК на горизонте 12–18 месяцев.