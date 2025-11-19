16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: "Ожидание, что нейросети "уволят" программистов, остается мифом"

Читали 2

Прогноз о том, что Искусственный интеллект приведет к массовому сокращению разработчиков, не оправдывается. Компании только увеличивают найм, так как потребности в цифровых инструментах продолжают расти. "За последние 10 лет, несмотря на двукратный или даже трехкратный рост числа ИТ-специалистов, объем генерируемого кода увеличился почти в 20 раз. Но цифровой голод бизнеса все еще не удовлетворен", — рассказал на форуме "Цифровые решения" Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (ИТ-холдинг Т1).

Выступая на сессии "ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами", Сергей Голицын подчеркнул, что на практике не наблюдается ситуации, при которой ИИ действительно вытесняет людей из профессии. Да, многие компании ищут способы оптимизировать бизнес-модели, и первыми с рисками увольнения сталкиваются начинающие специалисты.

Считается, что задачи и функционал джуниора часто рутинны и сравнительно примитивны, и ИИ сегодня вполне способен его воспроизводить. Кроме того, с внедрением современных генеративных инструментов, таких как Copilot, производительность одного сотрудника ощутимо возрастает, и компаниям уже не требуется нанимать дополнительных специалистов. Следование этой стратегии способно затормозить развитие бизнеса, уверен Сергей Голицын.

"Напротив, выгоднее рассматривать искусственный интеллект как инструмент ускоренного роста: благодаря ИИ джуниор намного быстрее осваивает компетенции мидла и эволюционирует. Мидл-специалист способен справиться с бОльшим объемом работы. Промптинг становится важным мета-навыком, и наиболее качественно промпты создают специалисты с глубоким отраслевым пониманием. Тем самым — понимание отрасли остается ключевой характеристикой, без которой эффективно и профессионально работать с ИИ невозможно", — отметил Сергей Голицын.

"Задача отрасли — идти в сторону снижения внутренних издержек на разработку, повышая эффективность за счёт новых технологий, а не за счёт сокращения кадрового резерва", — уверен эксперт.

Версия для печати

Новости

Назад. 19 ноября 2025
Сергей Голицын, ИТ-холдинг Т1: "Ожидание, что нейросети "уволят" программистов, остается мифом"

В России и мире

Антон Уваров, Авито Работа: "ИИ — "новый английский" для соискателей"

В условиях глобального проникновения ИИ во все сферы жизни каждый третий россиянин уже использует искусственный интеллект в профессиональной деятельности, а каждый второй топ-менеджер доверяет ИИ планирование карьеры. Об этом со ссылкой на исследование Авито Работы сообщил Антон Уваров, управляющий директор платформы для поиска работы и сотрудников на форуме "Цифровые решения" в рамках сессии "ИИ развивается: как человеку выиграть в конкурентной борьбе с алгоритмами". Согласно аналитике сервиса, спрос на сотрудников с навыками работы с ИИ за год вырос на 89%, превратив технологию из узкоспециального инструмента в новый базовый навык — "современный аналог английского языка".

Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

Культура и стиль

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Люди

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

Он и она