Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси

Партнёрство предусматривает локальное развертывание DION на облачных мощностях iqData и создание центра компетенций по продукту.

Вендор НОТА (ИТ-холдинг Т1) и iqData (ООО "СофтЛайн Директ") объявляют о совместных планах по выводу платформы корпоративных коммуникаций DION на рынок Республики Беларусь. Партнер разместит DION на собственных облачных ресурсах, что создаст уникальные условия для белорусских заказчиков. Это обеспечит соответствие местным требованиям законодательства и гарантирует соблюдение регуляторных норм по хранению и передаче информации. Кроме того, локальное облако iqData станет основой для последующей сертификации решения в Республике Беларусь.

Сегодня iqData получила 5500 лицензий DION для дальнейшего внедрения у заказчиков, в пяти из них уже идет процесс пилотирования. Также компания перевела на платформу DION собственные внутренние коммуникации.

В рамках соглашения предусмотрено эксклюзивное сотрудничество — iqData будет эксклюзивным партнером DION на территории Республики Беларусь. Это позволит максимизировать усилия по формированию локальной экспертизы и комплексно подойти к процессу продвижения решения на рынке страны.

Также партнёр разворачивает центр компетенций: на его базе формируются техническая, продуктовая и пресейл-экспертиза, проходит обучение и сертификация команд внедрения, ведутся пилоты. Архитектура внедрения предусматривает гибкие сценарии. Один из них — гибридная схема: часть сервисов работает в облаке iqData, а другая — в российском контуре DION. Заказчики также могут выбрать полноценную on-prem инсталляцию в своей инфраструктуре. Ещё один вариант — "частное облако" на мощностях iqData с выделенными ресурсами под конкретную компанию. Такой подход позволяет быстро запускать пилоты, масштабировать решение и сохранять контроль над данными без зависимости от зарубежных ВКС-платформ.

"Мы видим растущий интерес к DION в Беларуси: несмотря на привычку использовать западные сервисы, местные организации всё чаще задумываются об альтернативах, которые обеспечивают автономность, предсказуемость и контроль над затратами. Для бизнеса важно иметь стабильный и гибкий инструмент, подходящий как небольшим, так и крупным предприятиям из разных отраслей. Сотрудничество с iqData позволяет сделать нашу платформу DION максимально доступной белорусским компаниям. Локальное размещение и центр компетенций на стороне партнера снимают ключевые барьеры внедрения", — прокомментировал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА (ИТ-холдинг Т1).

"Мы рады заключению эксклюзивного соглашения с DION и хотим поблагодарить вендора за оказанное доверие. Благодаря сотрудничеству с НОТА мы можем сделать DION максимально доступным и понятным белорусским организациям, обеспечивая локальное сопровождение и поддержку на базе центра компетенций. Это партнерство полностью совпадает со стратегией нашей компании — не просто внедрять новые решения, а предоставлять клиенту ощутимую пользу от их использования, как в плане оптимизации внутренних процессов, так и в плане цифрового развития. DION полностью отвечает этим задачам, а также обеспечивает высокую безопасность корпоративных коммуникаций и соблюдение белорусского законодательства", — отметил Андрей Овсейко, CEO iqData.

Ближайшие планы включают расширение пула пилотов, масштабирование обучения для растущей команды партнёра и проведение регулярных продуктовых мероприятий для ИТ-подразделений и бизнеса. Стороны также рассматривают адаптацию отдельных функций DION под специфику локального рынка и потенциал распространения отработанной модели сотрудничества на другие страны СНГ.

Назад. 18 ноября 2025
Платформа DION от ИТ-холдинга Т1 выходит на рынок Беларуси
