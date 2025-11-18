Т1 Облако: кибербезопасность становится частью корпоративной стратегии

16+
Кибербезопасность перестала быть поддерживающей функцией и становится стратегическим элементом управления бизнеса, заявил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако (ИТ-холдинг Т1).

С начала 2025 года число кибератак на бизнес-организации в России превысило 105 тыс., что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди прочего продолжают особенно усиливаться серьезные атаки на ИТ-инфраструктуру — в III квартале количество высококритичных ИБ-инцидентов достигло 7,6 тыс.

В том числе и в связи с этим фиксируется повышение интереса к ИБ-продуктам: в этом году 56% корпораций сообщили, что увеличили расходы на киберзащиту на 20–40%. По словам Алексея Кубарева, в 2025 году произошел значимый сдвиг в восприятии информационной безопасности. Она больше не определяется корпоративной стратегией, а является ее значимой частью — базовой настройкой, без которой сложно представить существование бизнеса, его устойчивость и непрерывность. Помимо этого, ИБ открывает перед компаниями новые возможности для генерации дохода.

"Мы в Т1 Облако сделали кибербезопасность одним из ключевых преимуществ нашего продукта. Мы первыми на рынке аттестовали свой публичный фоблачный контур согласно требованиям к КИИ по первой категории значимости. На время это сделало нас монополистами на рынке защищенных облаков для КИИ. Вскоре мы пошли дальше — внесли наш контур в реестр ЗО КИИ с той же категорией, также заняв уникальную нишу. Ставка на безопасность позволила нам не только укрепить доверие клиентов, но и превратить функцию ИБ в самостоятельное бизнес-направление. Мы начали предлагать нашу экспертизу рынку и уже через два года вышли на полную самоокупаемость. Сейчас наш отдел ИБ продолжает приносить прибыль", — рассказал Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Облако, на форуме "Цифровые решения".

В условиях повышенных требований к обеспечению безопасности внутренней инфраструктуры бизнеса оценка ИБ-зрелости внешних ИТ-партнеров остается одним из самых важных этапов при формировании договоренностей. Алексей Кубарев отметил, что Т1 Облако применяет многоуровневый подход при выборе контрагентов, который включает как анализ документов, так и проверку их соответствия внутренним стандартам компании.

"Начиная работать с новыми партнерами, мы используем классические инструменты проверки — опросники, запрос аттестатов и сертификатов, анализ публичных данных, утечек и репутации. Определив круг финалистов, знакомим их с нашими правилами по ИБ для подрядчиков и проектом договора. В нем прописаны их обязанности, закреплена возможность аудита со стороны нашей компании, а также предусмотрены ответственность за нарушение требований и возмещение ущерба от атаки, если инцидент произошел по вине подрядчика. Если после этого партнер готов подписывать соглашение, мы начинаем сотрудничество, но продолжаем уделять особое внимание мониторингу его активности и предоставляем доступ только к тем частям инфраструктуры, которые нужны для исполнения договора", — пояснил эксперт.

Глава ИТ-холдинга Т1: доверенные среды разработки и репозиторий открытого ПО — определяющие факторы защищенности КИИ

Авито и Национальный совет по корпоративному волонтерству заключили соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения о сотрудничестве между Авито и Национальным советом по корпоративному волонтерству (НСКВ) прошло в рамках XIV московского международного форума "Корпоративное волонтерство: бизнес и общество". Подписи в соглашении поставили Анна Долгова, руководитель по административным вопросам Авито, и председатель НСКВ Ирина Жукова.

Мотивирующая атмосфера: как выглядит ИТ-лаборатория "РЕД СОФТ"

Открытие ИТ-лаборатории стало результатом успешного многолетнего сотрудничества Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) и компании "РЕД СОФТ". Университет в 2022 году принял стратегию перевода своей ИТ-инфраструктуры на отечественное ПО в рамках программы импортозамещения.

В ТЦ "Амбар" прошёл ЭтноФест

16 ноября в самарском ТЦ "Амбар" состоялся этно-фестиваль, объединивший народные ремёсла, музыку и танцы. Концепция мероприятия была основана на сочетании традиционной культуры разных народов и городской среды: в торговом центре работали станции с росписью матрёшек, ремесленные мастер-классы, этно-фотозоны, показ одежды в народной стилистике и танцевальные выступления.

Александр Петров отправился на поиски маньяка в третьем сезоне сериала "Фишер" для Wink

Главную роль следователя Терехова в криминальном сериале <a href="https://wink.ru/seasons/fisher-sezon-3-year-2023" target="_blank">"После Фишера. Инквизитор"</a> (18+) исполнит актер Александр Петров, который присоединится к ранее заявленным в касте Юлии Снегирь и Полине Гухман. Сериал эксклюзивно выйдет в онлайн-кинотеарте Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

«Программировать – значит создавать и придумывать»: авторская колонка выпускника ПГУТИ

Иван Кашицин закончил бакалавриат по направлению «Информатика и вычислительная техника» в 2025 году. Сейчас работает системным аналитиком в ИТ-компании и в свободное время занимается разработкой мобильного приложения для университета с командой студентов-энтузиастов. Он поделился своим мнением о том, что значит быт программистом сегодня. Публикуем его авторскую колонку.

Михаил Копашенко: "Основы кибербезопасности должны соблюдать все"

Кибербезопасность - это ответственность каждого сотрудника компании. Мы поговорили с инженером кафедры информационной безопасности Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики Михаилом Копашенко. Он объяснил, почему разработчикам нельзя игнорировать базовые правила защиты данных и как один слабый пароль может привести к масштабному взлому. Выяснили, как создать надежный пароль, зачем нужна двухфакторная аутентификация и почему опасно отключать запрос пароля для sudo.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Дептранс рассчитал тариф для платных парковок на улицах Самары

Департамент транспорта Самары готовится к запуску пилотного проекта по организации платных парковок вдоль городских дорог. На публичное обсуждение представлен проекта постановления, который устанавливает число машиномест и тариф.

