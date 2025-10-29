В Самаре 7 ноября пройдет традиционный Парад Памяти

29.10.2025 15:33 Читали 18

В пятницу, 7 ноября, в 12:00 на площади им. Куйбышева пройдет традиционный Парад Памяти, посвященный военному параду 1941 года в г. Куйбышеве - запасной столице СССР в годы Великой Отечественной войны.

Участие в торжественном марше примут 125 расчетов - более 7,5 тысячи человек из 16 регионов России: подразделения силовых структур, военно-патриотических и исторических клубов, военных учебных центров, высших учебных заведений, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ, юнармейских отрядов регионов страны, представителей промышленных предприятий.

Сопровождать прохождение парадных расчетов будет Центральный военный оркестр министерства обороны России. Также запланировано прохождение техники времен Великой Отечественной войны.

Каждый Парад Памяти отражает тему, связанную с героическим поколением, отстоявшим независимость нашей Родины. Основная тема события в этом году - "Герои спорта на войне", а очевидцами торжественного марша станут участники Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", который пройдет 5-7 ноября в Самарской области.

84 года назад в СССР состоялись три военных парада - в Москве, Воронеже и в нашем городе. Парад в запасной столице стал самым массовым и продолжительным. Он потряс иностранных военных атташе и корреспондентов, продемонстрировав военную мощь и несгибаемый дух советских людей.

Напомним, первый Парад Памяти прошел 15 лет назад. Его инициаторами стали ветераны Великой Отечественной войны, историки, представители общественных объединений.

С 2011 года Парад Памяти стал народным движением, символом сплочения абсолютно всех жителей Самарской области. За все время реализации масштабного патриотического проекта участниками Парада Памяти стали представители всех регионов России, в том числе Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также 25 стран мира. Свыше 150 общественных организаций, более 200 предприятий и учреждений культуры, свыше 1000 образовательных учреждений.