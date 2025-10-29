16+
Музей Рязанова анонсировал программу на "Ночь искусств-2025"

Читали 23

В музее Рязанова в рамках всероссийской акции "Ночь искусств" пройдут экскурсия и литературно-музыкальная композиция.

В понедельник, 3 ноября, в 15:00 в рамках всероссийской акции "Ночь искусств-2025" пройдет экскурсия "Было время" (12+). Ее проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная. Дом, в котором располагается музей Рязанова, имеет долгую историю - ему более 150 лет. Первые сведения о нем относятся к 1870-м годам. Тогда это место на Саратовской улице приобрела жена статского советника и аптекаря Александра Лотц и построила там небольшой дом в два этажа. Одним из самых известных его владельцев был штабс-капитан Николай Залесов. Сейчас дом выглядит именно так, как его задумывал последний хозяин. Залесов достроил его до трех этажей, преобразовал, расширил дворовую часть, где появились различные хозяйственные постройки.

На экскурсии гости смогут рассмотреть декоративные элементы на фасаде дома, узнать о его архитектурных особенностях и этапах строительства, прогуляться по двору, увидеть дореволюционные фотографии здания и сравнить их с его современным видом.

При Залесове дом был доходным, а в советский период его разделили на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире №1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея.

Внутри экскурсанты смогут увидеть экспозицию музея глазами владельцев и жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. Посетители узнают, кто были соседи Шустерманов, где раньше был вход в дом, где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили. Также гости рассмотрят интерьеры и детали внутри дома. Татьяна Пульная расскажет, как могли выглядеть помещения и какая мебель в них стояла, сколько слоев краски было найдено при исследовании мемориальной комнаты, где располагались окна и почему поменяли их местоположение. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограниченно, требуется запись по ссылке.

Во вторник, 4 ноября, в 16:00 в рамках всероссийской акции "Ночь искусств-2025" в музее Рязанова состоится литературно-музыкальная композиция "Для народа и про народ" (12+). Представление покажут студенты Самарского государственного института культуры под руководством преподавателя кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Виктории Тиминовой.

Зрители полюбили фильмы Эльдара Рязанова не только за увлекательную драматургию и задушевные мелодии, но и за правдивость показанных сцен, живые эмоции. Посетителей ждет разговор о феномене "рязановского народа" - главного героя многих картин режиссера. Это народ непарадный, неидеальный, но бесконечно обаятельный, мудрый, живущий по совести и способный на настоящие чувства.

Место действия - коммунальная квартира, где всегда есть место для разговоров, дружбы, помощи и новых открытий. Именно здесь соберутся полюбившиеся всеми образы персонажей из фильмов "Гараж", "Служебный роман", "Берегись автомобиля", "Ирония судьбы, или С легким паром!" и других. Участники литературно-музыкальной композиции исполнят хорошо знакомые зрителям стихотворения, песни и монологи, тем самым оживив образы из легендарных кинолент.

Этот вечер покажет, как Рязанов через смех и слезы говорил с народом о самом важном: о любви, о мечте, одиночестве и достоинстве. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Количество мест ограниченно, требуется запись по ссылке.

Также 4 ноября с 10:00 до 18:00 каждый желающий может бесплатно посетить экспозицию музея (0+) - мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев - запасная столица" и "В гостях у Рязанова".

В субботу, 8 ноября, в 17:00 пройдет третье занятие киношколы "Больше чем кино: форма и история". Тема встречи - "Видимо не видимо: взгляд оператора и глаз камеры" (16+). Куратор проекта и ведущий всех занятий - исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник Музея Рязанова Олег Горяинов.

Кино начинается с двух взглядов - взгляда кинооператора в видоискатель своей камеры и взгляда самой кинокамеры. Так произошло соединение человека и машины, которое случилось в момент рождения кино. Этот союз подарил новый взгляд на мир, но вместе с тем бесповоротно изменил человеческое зрение. Кинооператор стал новым "магом", однако обычно его труд находится в тени заслуг режиссера, сценариста, актеров.

Третья встреча киношколы посвящена искусству операторской работы. Речь пойдет о том, что такое кадр, кадрирование, мизансцена и так далее. Вместе с тем будет поставлен принципиальный вопрос: какова роль человека, если взгляд на мир осуществляет машина? Стоимость занятия - 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке.

