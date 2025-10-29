16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ХК "Лада" проиграл в гостях у ярославского "Локомотива"

Тольяттинский ХК "Лада" в Ярославле уступил "Локомотиву" - 2:3.

На восьмой минуте матча Дмитрий Кугрышев в большинстве открыл счет, воспользовавшись тем, что Иван Романов закрыл обзор голкиперу на пятаке.

На 17-й минуте Алекс Коттон открыл счет своим голам в КХЛ. Канадский сначала попал в защитника, сразу же сориентировался, подыграл себе шайбу рукой и точно бросил. Хозяева много атаковали, но оборона "Лады" и ее вратарь Иван Бочаров действовали уверенно. И все же на 52-й минуте после броска Егора Сурина шайба влетела в ворота тольяттинцев.

На 58-й минуте ярославцы отыгрались - Александр Радулов откликнулся на передачу партнера на пятак. 3:2, победа "Локомотива".

