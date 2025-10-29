16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Конференция "Импульс Т1": Новосибирская область становится основой для цифрового будущего России

В Новосибирской области сформирована одна из самых развитых экосистем подготовки ИТ-специалистов в стране. Ежегодно из 10 вузов и 14 колледжей региона выпускаются тысячи айтишников и инженеров. Многие из них востребованы в ведущих российских и международных компаниях и становятся проводниками новейших технологий. Об этом заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук на пресс-брифинге, с которого началась конференция "Импульс Т1" в Новосибирске. Мероприятие прошло на территории нового кампуса Новосибирского государственного университета.

Новосибирск традиционно входит в число ИТ-лидеров России. Сегодня в секторе занято свыше 30 тысяч специалистов, а в регионе зарегистрировано около трёх тысяч ИТ-компаний. В 2025 году вклад цифровой индустрии в валовой региональный продукт достиг 4%, что выше среднероссийского уровня. За первые шесть месяцев местный ИТ-сектор принес в бюджет более 7 млрд рублей, а выручка и налоговые поступления выросли на 20–30%.

"Наше главное конкурентное преимущество — это высококвалифицированные кадры. В регионе сложилась уникальная связка образования, науки и промышленности, что обеспечивает динамику роста ИТ-сектора и цифровую трансформацию всей экономики, а также дает возможность молодежи успешно трудоустроиться в родном регионе", — заявила руководитель проектного офиса Минцифры Новосибирской области Елена Профорук.

Исполнительный директор Т1 Интеграция Михаил Книгин отметил, что Новосибирск — для ИТ-холдинга Т1 один из ключевых регионов присутствия. "Сегодня в Новосибирске у нас более 500 сотрудников, и за год команда увеличилась на 37%. Это говорит о растущем потенциале инженерных кадров региона и об эффективности практико-ориентированного подхода подготовки специалистов, который реализован благодаря взаимодействию образовательных учреждений и бизнеса", — подчеркнул Михаил Книгин.

В этом году в НГУ стартовала программа бакалавриата по прикладному искусственному интеллекту: 176 студентов из более чем 20 регионов изучают не только технические дисциплины и программирование, но и управление ИТ-проектами. Все участвуют в разработке реальных решений для российского бизнеса. Якорным индустриальным партнёром программы выступает ИТ-холдинг Т1. В рамках обучения компания предоставляет студентам доступ с собственным ИТ-решениям. Так, в 2026 г. в НГУ будет внедрена платформа для полного цикла работы с моделями машинного обучения "Сайбокс", которая будет использоваться как в образовательном процессе, так и в исследовательских целях.

"Искусственный интеллект — не привилегия избранных, а инструмент, которому нужно учить студентов с первого курса. Чем раньше мы включаем практику и проектные задачи, тем быстрее молодые специалисты становятся востребованными на рынке", — уверен директор Института интеллектуальной робототехники НГУ Алексей Окунев.

Мероприятие показало: Новосибирск становится не только точкой притяжения для высокотехнологичных компаний, но и настоящей лабораторией новых образовательных решений, формирующей основу для цифрового будущего России. 

Назад. 29 октября 2025
Рекламодателям Авито доступны новые таргетинги на покупателей в сегментах с высокой доходностью

Команда Авито AdTech расширила возможности таргетинга рекламного кабинета. Теперь рекламодатели могут показывать баннеры аудитории, которая совершает крупные покупки, чтобы привлекать еще больше продаж в высоком ценовом сегменте. Для этого алгоритмы площадки обезличенно анализируют интересы аудитории, которая совершает сделки с высоким средним чеком.

Будущее уже дома: "Ростелеком" первым начал установку интернет-роутеров нового поколения по всей стране

Отечественные <a href="https://msk.rt.ru/wi-fi6" target="_blank">Wi-Fi-роутеры шестого поколения</a> (Wi-Fi 6) с передовым чипсетом AX3000 теперь доступны для подключения домашнего интернета "Ростелекома" по всей стране. Они обеспечивают повышенную скорость передачи данных (до 3 Гбит в секунду), широкий радиус покрытия, возможность одновременного подключения большого числа устройств и усиленную защиту по современному стандарту безопасности WPA3.

Как похорошел Арканар: завершились съемки сериала "Трудно быть богом"

Завершились съемки восьмисерийной остросюжетной драмы <a href="https://wink.ru/series/trudno-byt-bogom-year-2026" target="_blank">"Трудно быть богом"</a> (18+) по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) и телеканала НТВ. Производством занимаются "НМГ Студия" и Team Films при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Создатели сериала впервые раскрыли полный каст проекта.

Деньги — это бумага: премьера криминального сериала "Обнальщик" на Wink.ru состоится 13 ноября

Премьера восьмисерийной драмы <a href="https://wink.ru/series/obnalshchik-year-2025" target="_blank">"Обнальщик"</a> (18+) состоится 13 ноября 2025 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Над проектом работал известный режиссер Борис Акопов, который ранее снял кинофильмы "Бык" и "Кэт", а также сериал "На автомате". Производством сериала занималась компания Star Media по заказу "НМГ Студии".

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

В Самаре собираются ввести дифференцированный норматив по парковкам

Региональное министерство градостроительной политики продолжает проработку норматива по обустройству парковок в новых жилых комплексах Самары. Подробности глава ведомства Андрей Грачев озвучил в среду, 22 октября, на круглом столе, посвященном разработке стратегии социально-экономического развития города.

В Самаре на три дня запретят продавать алкоголь

С 5 по 7 ноября в Самаре введут полный запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее распоряжение подписал председатель областного правительства Михаил Смирнов. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. Напомним, в эти дни в столице региона будет проходить международный форум "Россия - спортивная держава".

