Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

За три дня в Самарской области произошло семь лесных пожаров

В течение трех дней, с 10 по 12 октября, в Самарской области произошло семь лесных пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Возгорания зафиксировали на территории Похвистневского, Нефтегорского, Ставропольского, Клявлинского и Волжского лесничеств. Три пожара пришлось на территорию Волжского лесничества. Там 11 октября ликвидировали пожар в Красноармейском участковом лесничестве, а 12 октября тушили два лесных пожара на разных участках Дубово-Уметского участкового лесничества.

"Причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. Сильный ветер и опавшая листва — факторы, способствующие его быстрому распространению. Лично выезжал на тушение лесного пожара в Дубово-Умётском участковом лесничестве возле села Просвет. Здесь было привлечено 50 человек и 5 единиц техники, в том числе лесопожарные силы нашего подведомственного учреждения "Самаралес", "Самарских лесничеств". Пожар был локализован и ликвидирован в течение суток. Сработали слаженно, помогла и хорошая техническая оснащенность наших лесопожарных служб", — прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

Всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано 35 пожаров на землях лесного фонда губернии общей площадью 53 гектара. Также самарские лесники 54 раза выезжали на тушение сопредельных к лесничествам территорий общей площадью более 700 гектаров. Все возгорания произошли по вине человека.

В Самарской области расположено 17 лесопожарных станций, оснащенных более чем 200 единицами техники (автоцистерны, тракторы, тягачи) и тысячей единиц оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, пожарные ранцы, радиостанции, шанцевый инструмент. Ежедневно для охраны лесов осуществляется патрулирование по более чем 600 маршрутам. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба минприроды, которая ведет мониторинг с помощью 55 камер видеонаблюдения с круговым обзором.

"Время оперативность тушения составляет 100%, во многом благодаря своевременному обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров", — добавил Мельников.

До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого на территории лесов запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами.

В России и мире

Финополис-2025: РСХБ представил коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника"

Россельхозбанк представил на Финополисе-2025 коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника". Это собственная финтех-разработка банка, предназначенная для обеспечения безопасной и оперативной коммуникации внутри крупных организаций. Готовое решение позволит минимизировать затраты тех компаний, которые не имеют собственных разработок в этой области.

"Финополис": Россельхозбанк назвал топ-3 сферы применения первой аккредитованной КБС в стране

РСХБ, первым получивший аккредитацию собственной коммерческой биометрической системы (КБС) от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, назвал главные направления её реализации на рынке. Это биоскуд, вендинговый бизнес и биоэквайринг с подтверждением возраста. О перспективах внедрения КБС рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис" в Сочи 8 октября.

Культура и стиль

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Люди

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

Он и она