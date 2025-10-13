За три дня в Самарской области произошло семь лесных пожаров

13.10.2025 13:22 Читали 13

В течение трех дней, с 10 по 12 октября, в Самарской области произошло семь лесных пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Возгорания зафиксировали на территории Похвистневского, Нефтегорского, Ставропольского, Клявлинского и Волжского лесничеств. Три пожара пришлось на территорию Волжского лесничества. Там 11 октября ликвидировали пожар в Красноармейском участковом лесничестве, а 12 октября тушили два лесных пожара на разных участках Дубово-Уметского участкового лесничества.

"Причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. Сильный ветер и опавшая листва — факторы, способствующие его быстрому распространению. Лично выезжал на тушение лесного пожара в Дубово-Умётском участковом лесничестве возле села Просвет. Здесь было привлечено 50 человек и 5 единиц техники, в том числе лесопожарные силы нашего подведомственного учреждения "Самаралес", "Самарских лесничеств". Пожар был локализован и ликвидирован в течение суток. Сработали слаженно, помогла и хорошая техническая оснащенность наших лесопожарных служб", — прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

Всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано 35 пожаров на землях лесного фонда губернии общей площадью 53 гектара. Также самарские лесники 54 раза выезжали на тушение сопредельных к лесничествам территорий общей площадью более 700 гектаров. Все возгорания произошли по вине человека.

В Самарской области расположено 17 лесопожарных станций, оснащенных более чем 200 единицами техники (автоцистерны, тракторы, тягачи) и тысячей единиц оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, пожарные ранцы, радиостанции, шанцевый инструмент. Ежедневно для охраны лесов осуществляется патрулирование по более чем 600 маршрутам. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба минприроды, которая ведет мониторинг с помощью 55 камер видеонаблюдения с круговым обзором.

"Время оперативность тушения составляет 100%, во многом благодаря своевременному обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров", — добавил Мельников.

До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого на территории лесов запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами.