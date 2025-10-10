16+
Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре двух экс-сотрудниц "Волга-Кредита" осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Две бывшие сотрудницы банка "Волга-Кредит" Анна и Ольга Золотовы признаны виновными в хи­ще­нии более 1,7 млрд ру­блей. Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), решение было вынесено Ленинским районным судом Самары 8 октября.

Золотовы, работавшие в отделе по обслуживанию физических лиц, приговорены к трем годам и двум месяцам лишения свободы, однако от назначенного наказания освобождены в связи с его фактическим отбытием во время нахождения под следствием.

Также удовлетворен заявленный АСВ в интересах банка гражданский иск в размере свыше 1,7 млрд рублей. 

Напомним, в декабре 2014 г. в "Волга-Кредита" была отозвана лицензия. При обращении в банки-агенты за страховыми выплатами некоторые вкладчики выяснили, что их счета либо пусты, либо на них находятся значительно меньшие, чем должно быть, суммы.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года неустановленные лица, в том числе несколько сотрудников и руководителей ВКБ, путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность банка совершили хищение денежных средств, размещенных во вкладах граждан.

Основной приговор по делу был вынесен еще в январе 2021 года. Тогда председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Сроки получили еще девять человек. Также тогда суд взыскал с 10 фигурантов дела солидарно более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной - 272 млн рублей.

Внедрённые собственные модели ИИ принесут Россельхозбанку 5 млрд рублей

За год Россельхозбанк в 4,5 раза увеличил количество бизнес-кейсов, в решения которых внедрены инструменты искусственного интеллекта (ИИ). Порядка 3000 специалистов банка в ежедневной работе используют модели ИИ. По оценке аналитиков банка, уже внедрённые решения позволят получить доход на уровне не менее 5 млрд рублей. Об этом на форуме "Финополис" рассказала заместитель Председателя Правления РСХБ Екатерина Елманова.

Авито Работа: количество вакансий для рабочих и линейных специалистов увеличилось на 12%

На федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы, рассказал о ключевых трендах на рынке рабочих профессий 2025 года — от роста числа вакансий до новых ожиданий кандидатов и стратегических партнерств бизнеса с образовательными институтами для популяризации рабочих профессий. Авито Работа выступила партнером конкурса в номинации "Второй старт" для специалистов, которые переобучились на новую профессию.

Времена меняются, а люди — нет: премьера сериала "Тысяча "нет" и одно "да" по мотивам Островского состоится 9 октября

Премьера восьмисерийной романтической драмы <a href="https://wink.ru/series/1000-net-i-1-da-year-2025" target="_blank">"Тысяча "нет" и одно "да"</a> (16+) состоится 9 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). В сюжете использованы мотивы трех пьес классика русской драматургии Александра Островского — "Бесприданница", "Грех да беда на кого не живет" и "Шутники", но действие разворачивается в наши дни. В проекте продюсера Жоры Крыжовникова и режиссера Андрея Силкина снялись Елена Лядова, Ангелина Стречина, Ксения Трейстер, Константин Белошапка, Павел Попов, Вячеслав Чепурченко, Полина Гухман, Мила Ершова, Виталий Кищенко и другие.

La Volga и любовь к малой родине

Бренд одежды La Volga берет свое начало в городе Тольятти. Его основали в 2023 году, и за 2 года они смогли набрать большую популярность по Самарской области. Изначально бренд хотел выразить любовь к малой родине в формате футболок, но со временем это переросло в большое производство креативной одежды для людей нашего города и даже их питомцев.

Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева подвели итоги приемной кампании в образовательные организации региона. Глава региона провел его накануне в формате видеоконференцсвязи.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Министр Артем Ефимов опроверг резкое повышение тарифов на обращение с ТКО

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов на своей странице "ВКонтакте" прокомментировал публикации в социальных сетях о якобы увеличении тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) на 60%.

