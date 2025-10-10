В Москве задержали "маньяка" из Самарской области

10.10.2025 08:48 Читали 5

Правоохранители задержали в Москве мужчину за нападение на девушку. По данным Следственного комитета, подозреваемый — уроженец Самарской области.

Как сообщает ГСУ СК России по г. Москве, ранним утром 7 октября 2025 года около Лефортовского парка в Москве мужчина напал на девушку. Он угрожал ножом и попытался изнасиловать девушку. Жертва сопротивлялось, в итоге злоумышленник сбежал. Потерпевшая же сразу обратилась в правоохранительные органы. Подозреваемого быстро установили. Его задержали в Рязани.

"Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Самарской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), п. "б" ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", — рассказали в Следственном комитете.

Сейчас с мужчиной проводят следственные действия. Его проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. По данным федеральных СМИ, речь может идти про Дмитрия Ш., ранее судимого за причинение средней тяжести вреда здоровью и грабежи.