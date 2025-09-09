Более 30 встреч и новые соглашения о партнёрстве — Страховой Дом ВСК подводит итоги ВЭФ

16+
Делегация Страхового Дома ВСК приняла участие в главном деловом событии сентября — форуме ВЭФ. В рамках мероприятия было проведено более 30 встреч с представителями бизнеса Дальнего Востока и других субъектов РФ, по результатам которых были достигнуты договорённости об участии Страхового Дома ВСК в крупных инфраструктурных проектах развития региона.

В 2025 году в ВЭФ приняли участие более 7,3 тыс. человек из 75 стран, на полях юбилейного форума было заключено 280 соглашений на общую сумму свыше 6 трлн рублей.

В состав делегации Страхового Дома ВСК вошли старший вице-президент компании Сергей Завгородний, директор Дальневосточного филиала Андрей Богданов и директор филиала ВСК-Находка Александр Бидаев. Топ-менеджеры провели в рамках форума более 30 встреч с представителями бизнеса Дальнего Востока и других субъектов РФ.

В частности, ВСК приняла участие в переговорах с делегатами корпорации развития Дальнего Востока, Приморского края, резидентами ТОР (территория опережающего социально-экономического развития), реализующими инвестиционные проекты на территории ДФО. В ходе встречи были достигнуты договорённости об участии ВСК в крупный региональных инфраструктурных проектах.

Кроме того, обсуждались инструменты страховой защиты для бизнеса, в том числе возможности автоматизации процессов на этапе запуска новых производств при участии дочерней IT-компании ВСК — XYZ. Отдельно участники обсудили опыт компании "Мед-Партнер", которая специализируется на организации медицинских процессов для корпоративных клиентов, в сфере реализации Well-being проектов для специалистов, работающих на производственных предприятиях.

Еще одна дискуссия на полях ВЭФ была посвящена теме привлечения трудовых ресурсов в строительную сферу, в том числе из стран Юго-Восточной Азии. По оценкам участников встречи, для снижения дефицита кадров у региональных и федеральных застройщиков необходим комплексный подход с использованием инструментов страхования. По итогам встречи была достигнута договоренность о возможном участии ВСК в реализации крупнейшего в Приморском крае инвестиционного проекта по строительству круглогодичного горнолыжного курорта "Арсеньев", а также о потенциальном масштабировании партнерства — создании программ страхования гостей комплекса.

"Страховой Дом ВСК — многолетний страховой партнер форума ВЭФ. Это мероприятие является отличной площадкой для нетворкинга, позволяя представителям бизнеса, государственных структур и отраслевых объединений реализовывать самые смелые проекты, направленные на развитие Дальневосточного региона. В этом году по итогам встреч на полях ВЭФ мы обсуждали участие ВСК в реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе по строительству гостиничных и складских комплексов, развитию регионального туризма и т. д. По итогам была сформирована потребность в услугах страхования на сумму более 100 млн рублей", — отметил Сергей Завгородний, старший вице-президент Страхового Дома ВСК.

Авито Работа запустила настройки видимости резюме для соискателей

Технологическая платформа для поиска вакансий и сотрудников Авито Работа запустила новую функцию для защиты данных соискателей. Теперь пользователи сервиса сами решают, кто сможет просматривать их резюме. Это даёт соискателям больше контроля над личной информацией и возможность взаимодействовать только с работодателями, которым они доверяют.

Сахалин лидирует в ДФО: средние предлагаемые зарплаты молодых специалистов выросли до 97,5 тысяч рублей

На сессии "Профориентация: игра на опережение", организованной АСИ в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), выступил Михаил Рыженков, заместитель управляющего директора Авито. Также в дискуссии приняли участие Сергей Кравцов, министр просвещения РФ; Елена Безденежных, вице-президент РУСАЛ; Александр Вайно, директор направления "Молодые профессионалы", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ); Илья Перфильев, заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию, ПАО "Аэрофлот"; Александр Соколов, заместитель председателя правления по конкурентной политике и административным вопросам, Государственная компания "Российские автомобильные дороги".

На корте Данила Козловский и Полина Гухман: начались съемки сериала "Игра на вылет" для Wink.ru

Стартовал съемочный процесс первого российского сериала о большом теннисе — восьмисерийной спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/igra-na-vylet-year-2026%22" target="_blank">"Игра на вылет"</a> (16+) — для онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). За производство отвечает киностудия Black box production при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Генеральные продюсеры от "НМГ Студии" — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук, генеральный продюсер от Black Box Production — Константин Маньковский.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

