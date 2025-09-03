Екатерина Колесникова, Т1: "Высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится, и востребованы будут те, кто умеет быстро адаптироваться к трендам рынка"

03.09.2025 12:59 Читали 12

Несмотря на охлаждение ИТ-рынка, в индустрии есть спрос на новых специалистов, и даже на новые ИТ-профессии. Об этом заявила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу, в рамках дискуссии "PRO карьеру: тренды от лидеров рынка" на форуме "Территория будущего. Москва 2030". Одним из ключевых вопросов стало обсуждение изменений на рынке труда в ИТ и наиболее востребованных навыков у кандидатов.

По словам Екатерины Колесниковой, ИТ-отрасль — самая динамичная и стремительно меняющаяся индустрия в России. Сегодня ИТ-компании ждут от молодых специалистов быстрого погружения в бизнес-процессы и готовности к решению реальных задач. Поэтому Т1 активно работает с вузами и участвует в создании образовательных программ для подготовки выпускников, компетенции которых будут соответствовать актуальным запросам бизнеса с первого рабочего дня.

При этом изменение трендов рынка и новые технологии влияют и на необходимые для специалистов навыки. Так, современному разработчику в первую очередь важны гибкость и готовность к непрерывному обучению. Спикер отметила, что значительный вклад в развитие кадров вносит как сотрудничество бизнеса с вузами, так и собственные программы обучения и переквалификации от ИТ-компаний. В числе таких инициатив — образовательный интенсив "ИТ-лагерь Т1" для студентов, финал которого состоялся на днях. В рамках буткемпа ребята прошли двухмесячное обучение по наиболее востребованным на рынке ИТ-направлениям под руководством опытных экспертов холдинга.

По словам Екатерины, интерес к ИТ-лагерю Т1 растет: в 2025 г. число заявок от студентов со всей страны увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В итоге свыше 1500 тысяч человек стали участниками интенсива, более 200 из них вышли в финал. Спикер отметила, что благодаря таким проектам молодые специалисты лучше понимают специфику работы бизнеса, а также задачи, с которыми будет связана их будущая профессия. Работодатели же знакомятся с молодыми талантами и находят тех, кому близки корпоративные ценности, и кто станет частью коллектива. Так, по итогам финала ИТ-лагеря 90 участников получили офферы на стажировку в Т1.

"Дефицит кадров в ИТ-отрасли по-прежнему сохраняется, при этом борьба за таланты среди компаний начинается уже в школах. Одновременно растет спрос на специалистов с практическим опытом: 64% работодателей указывают на нехватку ИТ-кадров, в первую очередь среднего и высшего уровня. Поэтому важно не только принимать участие в разработке учебных программ вузов, но и давать студентам возможность решать реальные бизнес-задачи индустрии. Реализация собственных образовательных инициатив позволяет выстраивать устойчивую связь между университетами и бизнесом для подготовки востребованных и компетентных профессионалов, а также знакомиться с самыми талантливыми и мотивированными молодыми ребятами, чтобы расширять ИТ-команду холдинга", — поделилась Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

В рамках дискуссии поднимались и другие вопросы: специфика рынка труда в столице, структура кадрового дефицита, особенности привлечения молодых талантов, а также роль обучения в мотивации сотрудников. Спикерами выступили эксперты из Департамента экономической политики и развития города Москвы, hh.ru, Сбера, АНО "Корпоративная Академия Росатома" и VK.