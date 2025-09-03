Екатерина Колесникова, Т1: "Высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится, и востребованы будут те, кто умеет быстро адаптироваться к трендам рынка"

16+
Несмотря на охлаждение ИТ-рынка, в индустрии есть спрос на новых специалистов, и даже на новые ИТ-профессии. Об этом заявила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу, в рамках дискуссии "PRO карьеру: тренды от лидеров рынка" на форуме "Территория будущего. Москва 2030". Одним из ключевых вопросов стало обсуждение изменений на рынке труда в ИТ и наиболее востребованных навыков у кандидатов.

По словам Екатерины Колесниковой, ИТ-отрасль — самая динамичная и стремительно меняющаяся индустрия в России. Сегодня ИТ-компании ждут от молодых специалистов быстрого погружения в бизнес-процессы и готовности к решению реальных задач. Поэтому Т1 активно работает с вузами и участвует в создании образовательных программ для подготовки выпускников, компетенции которых будут соответствовать актуальным запросам бизнеса с первого рабочего дня.

При этом изменение трендов рынка и новые технологии влияют и на необходимые для специалистов навыки. Так, современному разработчику в первую очередь важны гибкость и готовность к непрерывному обучению. Спикер отметила, что значительный вклад в развитие кадров вносит как сотрудничество бизнеса с вузами, так и собственные программы обучения и переквалификации от ИТ-компаний. В числе таких инициатив — образовательный интенсив "ИТ-лагерь Т1" для студентов, финал которого состоялся на днях. В рамках буткемпа ребята прошли двухмесячное обучение по наиболее востребованным на рынке ИТ-направлениям под руководством опытных экспертов холдинга.

По словам Екатерины, интерес к ИТ-лагерю Т1 растет: в 2025 г. число заявок от студентов со всей страны увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. В итоге свыше 1500 тысяч человек стали участниками интенсива, более 200 из них вышли в финал. Спикер отметила, что благодаря таким проектам молодые специалисты лучше понимают специфику работы бизнеса, а также задачи, с которыми будет связана их будущая профессия. Работодатели же знакомятся с молодыми талантами и находят тех, кому близки корпоративные ценности, и кто станет частью коллектива. Так, по итогам финала ИТ-лагеря 90 участников получили офферы на стажировку в Т1.

"Дефицит кадров в ИТ-отрасли по-прежнему сохраняется, при этом борьба за таланты среди компаний начинается уже в школах. Одновременно растет спрос на специалистов с практическим опытом: 64% работодателей указывают на нехватку ИТ-кадров, в первую очередь среднего и высшего уровня. Поэтому важно не только принимать участие в разработке учебных программ вузов, но и давать студентам возможность решать реальные бизнес-задачи индустрии. Реализация собственных образовательных инициатив позволяет выстраивать устойчивую связь между университетами и бизнесом для подготовки востребованных и компетентных профессионалов, а также знакомиться с самыми талантливыми и мотивированными молодыми ребятами, чтобы расширять ИТ-команду холдинга", — поделилась Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

В рамках дискуссии поднимались и другие вопросы: специфика рынка труда в столице, структура кадрового дефицита, особенности привлечения молодых талантов, а также роль обучения в мотивации сотрудников. Спикерами выступили эксперты из Департамента экономической политики и развития города Москвы, hh.ru, Сбера, АНО "Корпоративная Академия Росатома" и VK.

Екатерина Колесникова, Т1: "Высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится, и востребованы будут те, кто умеет быстро адаптироваться к трендам рынка"

Для развития нужна консолидация: репортаж о 7-й международной конференции института "Гипровостокнефть"

Почти 300 участников, более 75 докладов и продуктивный нетворкинг. Таковы результаты 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая прошла в Самаре 13–14 августа. Организовал мероприятие ведущий в нефтяной отрасли страны комплексный институт по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть") при поддержке правительства Самарской области.

90 лучших студентов из более 7000 участников отбора получили офферы по итогам образовательного интенсива

90 студентов получили приглашение на стажировку в ИТ-холдинг Т1 по итогам защиты проектов, над которыми они работали в рамках двухмесячного образовательного проекта ИТ-лагерь Т1. Финал состоялся 28 августа сразу в трех городах России — Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В заключительный этап прошли 288 начинающих ИТ-специалистов со всей страны из более 7000 человек, подавших заявки на участие в интенсиве, а 90 молодых талантов были приглашены на оплачиваемую стажировку в Т1.

Следствие снова ведет школьница: второй сезон детского детективного сериала "Любопытная Варвара" стартует в Wink.ru 2 октября

Премьера комедийно-детективного сериала <a href="https://wink.ru/seasons/lyubopytnaya-varvara-sezon-2-year-2024" target="_blank">"Любопытная Варвара. Второй сезон"</a> (6+) состоится 2 октября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Главные роли в продолжении полюбившегося проекта исполнили Полина Айнутдинова, Сергей Федоров, Вероника Журавлева, Людмила Артемьева, Виктор Бычков, Степан Девонин, Сергей Степин, Елена Борщева и Вера Островская.

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

