ВСК заботится о дачниках: теперь полис "Веранда" для загородного жилья включает бесплатные сервисы

Новые бесплатные опции призваны минимизировать непредвиденные расходы, которые могут возникнуть при наступлении застрахованных рисков. Сервисные услуги компания оказывает в рамках лимитов, указанных в страховом полисе. Например, ВСК возместит расходы на уборку в пределах 10 тысяч рублей, расходы по найму временного жилья в пределах 50 тысяч рублей.
Продукт "Веранда", запущенный в апреле 2025 года, предлагает три готовых пакета защиты или возможность индивидуального выбора рисков. Клиенты могут включить в полис до 19 рисков, включая обязательные (пожар, удар молнии, взрыв) и дополнительные, такие как бой стекол, воздействие электроэнергии или повреждение имущества беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Продукт позволяет застраховать основные и дополнительные строения (бани, сараи, теплицы, элементы ландшафтного дизайна), а также объекты на стадии строительства или ремонта. Для оформления полиса на объекты стоимостью до 5 млн рублей не требуется выезд эксперта — достаточно предоставить фотографии строения. При необходимости осмотр можно провести онлайн через мобильное приложение.
"Мы стремимся не только компенсировать финансовые потери, но и взять на себя решение сопутствующих задач, — отмечает директор по продукту управления экосистемы "Дом" ВСК Екатерина Микрюкова. — Бесплатные сервисы стали ответом на запросы клиентов, которые хотят максимально комфортного восстановления после неприятных событий".
Оформить полис "Веранда" можно у страховых агентов или в офисах ВСК. Для этого потребуется паспорт страхователя и документы на недвижимость.