Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК заботится о дачниках: теперь полис "Веранда" для загородного жилья включает бесплатные сервисы

Страховой Дом ВСК дополнил самый популярный у владельцев загородной недвижимости продукт "Веранда" сервисными услугами. Теперь при наступлении страхового случая ВСК возмещает расходы за уборку дома, например, от последствий пожара, или залива, компенсирует расходы за сбор документов из компетентных органов, за оплату госпошлин в связи с восстановлением утраченных документов, за оплату жилья и хранение вещей на время ремонта, оплатит расходы по замене замков и другие сервисные услуги. При этом стоимость полиса не изменилась, сервисные услуги включены в страховку по умолчанию.

Новые бесплатные опции призваны минимизировать непредвиденные расходы, которые могут возникнуть при наступлении застрахованных рисков. Сервисные услуги компания оказывает в рамках лимитов, указанных в страховом полисе. Например, ВСК возместит расходы на уборку в пределах 10 тысяч рублей, расходы по найму временного жилья в пределах 50 тысяч рублей.

Продукт "Веранда", запущенный в апреле 2025 года, предлагает три готовых пакета защиты или возможность индивидуального выбора рисков. Клиенты могут включить в полис до 19 рисков, включая обязательные (пожар, удар молнии, взрыв) и дополнительные, такие как бой стекол, воздействие электроэнергии или повреждение имущества беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Продукт позволяет застраховать основные и дополнительные строения (бани, сараи, теплицы, элементы ландшафтного дизайна), а также объекты на стадии строительства или ремонта. Для оформления полиса на объекты стоимостью до 5 млн рублей не требуется выезд эксперта — достаточно предоставить фотографии строения. При необходимости осмотр можно провести онлайн через мобильное приложение.

"Мы стремимся не только компенсировать финансовые потери, но и взять на себя решение сопутствующих задач, — отмечает директор по продукту управления экосистемы "Дом" ВСК Екатерина Микрюкова. — Бесплатные сервисы стали ответом на запросы клиентов, которые хотят максимально комфортного восстановления после неприятных событий".

Оформить полис "Веранда" можно у страховых агентов или в офисах ВСК. Для этого потребуется паспорт страхователя и документы на недвижимость.

01 сентября 2025
В России и мире

Авито Работа запустила новую рекламную кампанию "Лучше — будет"

Сервис вдохновляет соискателей побороть сомнения и найти работу мечты в крупной и надежной организации. В рамках новой рекламной кампании платформа не только показывает вдохновляющие истории, но и запускает практические инструменты для поиска надёжных работодателей.

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Культура и стиль

Музыка, которая лечит душу. Как прошел концерт группы "Моя Мишель" в Самаре

В минувшее воскресенье, 24 августа, Roof Live превратился в центр эмоций и музыкального волшебства, несмотря на серое небо. В этот вечер популярная российская группа "Моя Мишель" собрала поклонников, готовых погрузиться в мир музыки и откровений.

Ставим в календарь: 4 сентября — премьера сериала "Москва слезам не верит. Всё только начинается" на Wink.ru

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Люди

Influence, SMM и таргет. Почему это так востребовано? Как развиваться в этой сфере?

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Мой дом

Он и она