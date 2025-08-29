Самыми частыми проблемами зарубежного отдыха этим летом стали проблемы с ЖКТ — статистика ВСК

29.08.2025 15:36 Читали 7

Зарубежные курорты по-прежнему остаются одними из самых опасных для россиян, на них приходится 95% обращений по туристическому страхованию по итогам летне-весеннего сезона 2025 года. К такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего происшествия с российскими отдыхающими фиксировались в Египте, а среди европейских стран лидером антирейтинга стала Греция. Наиболее распространенный туристический недуг — диарея.

По данным Страхового Дома ВСК, Египет в 2025 году стал лидером летне-весеннего сезона 2025 года по количеству обращений туристов в связи с несчастными случаями и болезнями — 30% страховых событий. Также в антирейтинг вошли Турция (28%), Таиланд (21%) и Абхазия (9%).

В Египте наиболее "опасным" городом стала популярная у россиян Хургада, в Таиланде — Пхукет (68%), в Абхазии — Гагра. В Турции в этот перечень вошли Аланья (28%), Кемер (23%) и Белек (18%), а самые спокойные города среди востребованных у туристов — Стамбул (0,7%), Мармарис (0,3%) и Бельдиби (0,1%).

Почти четверть причин обращений к страховщикам в текущем туристическом сезоне были связаны с диареей (24%), рвотой (23%). 13% туристов жаловались на боли в животе, 11% — различные травмы ног. На укусы животных пришлось не более 2% происшествий, чаще всего россияне страдали из-за обезьян и медуз.

Помимо стандартных происшествий были зафиксированы и необычные случаи. Так, 66-летняя россиянка во время отпуска в Кемере случайно выпила перекись водорода. 33-летний турист пострадал во время отдыха в аквапарке — его ударило током при катании на водной горке в Аланье. В этом же турецком городе другой путешественник неудачно упал в душе и получил порезы стеклами душевой кабины.

Самым травматичным месяцем полугодия для туристов стал июль — на него пришлось 37% страховых случаев. На втором месте — июнь (35%).