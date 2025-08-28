ВСК выявил самый опасный летний курорт, больше всего проблем у отдыхающих — с ЖКТ

По данным Страхового Дома ВСК, Адлер в 2025 году стал лидером летне-весеннего сезона 2025 года среди российских городов по количеству обращений туристов в связи с несчастными случаями и болезнями — 41% страховых событий. Также в антирейтинг вошли:
- Сочи — 20%
- Санкт-Петербург — 16%
- Лоо (поселок в Лазаревском районе Сочи) — 5%
- Москва — 4%
- Ессентуки — 2%
Реже всего, среди популярных туристических городов РФ, путешествующие заболевали в Туапсе (0,4%), Геленджике, Архызе, Минеральных Водах, Пятигорске (по 0,9% в каждом городе).
Почти четверть причин обращений к страховщикам в текущем туристическом сезоне были связаны с рвотой (16%), травмами ног (14%), диареей (10%), болью в ушах (9%) и животе (6%), травмами головы (6,5%) и рук (5,8%). На укусы животных пришлось не более 2% происшествий, чаще всего россияне страдали из-за клещей.
Самым травматичным месяцем полугодия для туристов стал июль — на него пришлось 49% страховых случаев. На втором месте — июнь (34%).
Примерно 18% обращений во время отдыха в России связаны с происшествиями с детьми.