Т1 Интеграция и Positive Technologies обеспечат комплексную защиту промышленных предприятий от киберугроз

Т1 Интеграция и Positive Technologies подтвердили совместимость программно-аппаратного комплекса АСУ ТП "СИЛАРОН" и системы глубокого анализа промышленного трафика PT Industrial Security Incident Manager (PT ISIM). Совместная работа систем обеспечит выполнение требований законодательства в области защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и создание защищенной среды управления технологическими процессами.

Во время тестов эксперты проверили функции выявления угроз, анализа уязвимостей и потенциальных последствий кибератак. Также протестирована блокировка злонамеренных действий, защита от вредоносного ПО и несанкционированного доступа. Особое внимание специалисты уделили настройке правил обнаружения инцидентов в сетевом трафике и сбору данных об активах.

"Работа АСУ ТП напрямую определяет безопасность и эффективность производства. "СИЛАРОН" — это российская разработка, созданная с учетом специфики отечественных предприятий. Подтверждение совместимости с одним из ведущих решений для промышленной кибербезопасности, PT ISIM, позволит нашим заказчикам быть уверенными в надежности и защищенности своей инфраструктуры, а также обеспечить выполнение требований регуляторов, в частности приказа ФСТЭК № 239", — комментирует Александр Шаповалов, директор центра компетенций промышленной автоматизации Т1 Интеграция.

"Мы видим большой потенциал в синергии наших продуктов. PT ISIM предоставляет технологии и экспертизу для комплексной защиты ОТ-инфраструктур, а "СИЛАРОН" является надежной основой для автоматизации технологических процессов. Их интеграция позволит компаниям создавать системы, которые не только эффективно управляют производством, но и обеспечивают киберустойчивость всей технологической инфраструктуры и непрерывность бизнеса промышленных предприятий. Мы уже планируем следующие этапы испытаний: оба продукта активно развиваются, поэтому необходимо проверять техническую и функциональную совместимость их новых возможностей", — отмечает Дмитрий Даренский, руководитель практики промышленной кибербезопасности Positive Technologies.