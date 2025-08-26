Статус агентов повышен: Страховой Дом ВСК подвел итоги годовой статусной программы для страховых агентов

16+
Страховой Дом ВСК провел ежегодное обновление статусной системы для агентов, по результатам которого 156 профессиональных страховых агентов получили высшую категорию "Агент-Эксперт".

ВСК реализует комплексную программу мотивации для агентов, включающую как материальные, так и нематериальные стимулы. Одним из элементов данной системы является пятиуровневая градация профессионального статуса, вершиной которой является звание "Агент-Эксперт". Для достижения этой высшей категории необходимо соответствовать двум ключевым критериям: минимальный стаж работы в компании 5 лет и ежегодный объем привлеченной страховой премии от 10 млн рублей.

Агенты-эксперты получают расширенный пакет привилегий, включающий возможность бухгалтерское ведение предпринимательской деятельности при поддержке компании, доступ к корпоративному туристическому комплексу ВСК, возмещение транспортных расходов при участии в деловых мероприятиях, приоритетную обработку запросов и другие.

Все агенты компании вне зависимости от статуса обеспечиваются корпоративным полисом ДМС, обучающими программами, маркетинговыми материалами, корпоративной электронной почтой, партнерскими льготами (на услуги связи, АЗС и т. д.), специальными тарифами на страховые продукты ВСК.

По итогам текущего года квалификацию "Агент-Эксперт" подтвердили 156 наиболее результативных агентов.

"Статусная система мотивации агентов была запущена в августе 2023 года, в ней участвует вся агентская сеть компании. Это важная часть нашей стратегии по развитию агентской сети. За неполных два года мы увидели ощутимые результаты. Так, только по итогам 2024 года сборы агентов выросли на 1,4 млрд рублей, темп роста у статусных агентов составил 150%, а у агентов-экспертов — 167%", — отметил Анатолий Краснов, руководитель Центра по работе с агентами и нефинансовыми посредниками Страхового Дома ВСК.

Стратегия ВСК направлена на существенный рост агентского корпуса, сегодня в компании работают более 20 тысяч агентов. В 2024 году агентской сетью собрано более 21 млрд рублей страховой премии.

Назад. 26 августа 2025
В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Премьера самого ожидаемого проекта онлайн-кинотеатра Wink.ru состоится 4 сентября. В этот день появится первый эпизод музыкальной мелодрамы режиссеров Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова <a href="https://wink.ru/series/moskva-slezam-ne-verit-vse-tolko-nachinaetsya-year-2025?ysclid=mbhye65fme863249677" target="_blank">"Москва слезам не верит. Всё только начинается"</a> (16+), далее по одной серии будет выходить по средам. <a href="http://wink.ru/" target="_blank">Wink.ru</a> (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет трейлер сериала. Создателей сериала вдохновила оскароносная советская кинокартина Владимира Меньшова: новый проект создан по ее мотивам, но авторы сериала рассказывают современную историю, которая начинается на заре нулевых и продолжается через 20 лет.

Вечером в пятницу, ровно в 19:00 в сельском поселении Георгиевка состоялось музыкально-акустическое мероприятие под названием "Гитара — мой остров". Организованное вместе с энтузиастами-гитаристами, оно привлекло внимание местного населения, стремящихся провести досуг культурно и активно.

Индустрия цифрового маркетинга развивается быстрыми темпами, и в ее рамках особенное место занимают такие направления, как Influence, SMM и таргетинг. Эти инструменты становятся незаменимыми для брендов и предпринимателей, желающих укрепить свои позиции в онлайн-пространстве. Influence — это создание и развитие личного бренда через лидеров мнений, что помогает повысить доверие и лояльность аудитории. SMM (Social Media Marketing) обеспечивает коммуникацию с целевой аудиторией через социальные сети, создавая вовлеченность и узнаваемость бренда. Таргетинг позволяет точно нацеливать рекламные кампании, достигая именно ту аудиторию, которая заинтересована в продукте или услуге. Подробнее о том, какие тенденции в этих направлениях актуальны и как развиваться в выбранной сфере рассказал нам Андрей Грачев, CEO рекламной компании "Tesla Target" в Самаре.

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

