ВСК изменила подход к ДМС для малого и среднего бизнеса

26.08.2025

Страховой Дом ВСК упростил процесс оформления программы ДМС для представителей малого и среднего бизнеса — теперь клиентам гораздо проще и быстрее получить необходимый страховой полис.

Ключевым улучшением стала полная интеграция процесса оформления программы ДМС для малого и среднего бизнеса "Формула ДМС" в Личный кабинет продавца. Теперь клиент может получить предварительный расчет полиса у страхового агента компании за 15 минут. От клиента не требуется заполнять анкету, поэтому оформление договора потребует минимум документов и времени.

ДМС от ВСК для малого и среднего бизнеса включает ряд преимуществ. Компания имеет партнерские отношения с более чем 10 тыс. клиниками по всей России, что делает программу доступной для всех регионов страны. Кроме того, клиенты получают доступ в уникальную Цифровую клинику ВСК. Этот сервис позволяет застрахованным сотрудникам компаний-клиентов оперативно записываться к врачам онлайн, вызывать специалистов на дом, получать консультации в дистанционном формате и пользоваться услугами психологической поддержки.

Стоимость ДМС для малого и среднего бизнеса начинается от 5 400 рублей на сотрудника, для каждой организации программа подбирается в индивидуальном режиме в зависимости от запросов.

Таким образом, программа "Формула ДМС" отвечает растущему спросу на качественные и технологичные решения в сфере корпоративного страхования. Согласно исследованию платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, по итогам 2025 года ожидается рост рынка ДМС на 20%. Основными драйверами этого роста эксперты называют медицинскую инфляцию, прогнозируемую на уровне 12%, и усиление конкуренции среди работодателей за квалифицированные кадры, которые активно расширяют социальные пакеты. Кроме того, две трети компаний, которые пока не используют ДМС, планируют внедрить его в ближайшем будущем.