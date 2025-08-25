16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Крылья" потерпели разгромное поражение от "Краснодара" - 0:6

Читали 8

В шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали чемпиона России "Краснодар".

Счет в матче гости открыли на 3-й минуте встречи с передачи Эдуарда Сперцяна. Отличился Перрен - 0:1. На 13-й минуте после просмотра VAR главный арбитр встречи Егор Егоров усмотрел фол Сергея Песьякова на Эдуарде Сперцяне и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый удар Эдуард Сперцян реализовал - 0:2. На 42-й минуте с передачи Перрена отличился Кордоба - 0:3. На 78-й минуте вышедший на замену Батчи с передачи Эдуарда Сперцяна довел счет до 0:4.

На 86-й минуте Кордоба оформил дубль - 0:5. На последней минуте основного времени с передачи Эдуарда Сперцяна с углового Никита Кривцов установил окончательный счет в матче - 0:6.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра третьего тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 27 августа, в 17:15.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 августа 2025
Борщевик за 50 тысяч и сибирские реки: Страховой Дом ВСК собрал курьезные происшествия дачного сезона 2025
В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне
Жительница Самары потребовала 5 млн с больницы за смерть ребенка
ВСК: 56% россиян доверяют детям самим выбирать покупки к школе, на сборы уходит до половины средней зарплаты
"Акрон" уступил ЦСКА - 1:3
"Крылья" потерпели разгромное поражение от "Краснодара" - 0:6

В России и мире

Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Культура и стиль

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она