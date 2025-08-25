"Крылья" потерпели разгромное поражение от "Краснодара" - 0:6

25.08.2025 07:48 Читали 8

В шестом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали чемпиона России "Краснодар".

Счет в матче гости открыли на 3-й минуте встречи с передачи Эдуарда Сперцяна. Отличился Перрен - 0:1. На 13-й минуте после просмотра VAR главный арбитр встречи Егор Егоров усмотрел фол Сергея Песьякова на Эдуарде Сперцяне и назначил пенальти.

Одиннадцатиметровый удар Эдуард Сперцян реализовал - 0:2. На 42-й минуте с передачи Перрена отличился Кордоба - 0:3. На 78-й минуте вышедший на замену Батчи с передачи Эдуарда Сперцяна довел счет до 0:4.

На 86-й минуте Кордоба оформил дубль - 0:5. На последней минуте основного времени с передачи Эдуарда Сперцяна с углового Никита Кривцов установил окончательный счет в матче - 0:6.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московское "Динамо". Игра третьего тура группового этапа FONBET Кубка России состоится в среду, 27 августа, в 17:15.