Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ВСК: 56% россиян доверяют детям самим выбирать покупки к школе, на сборы уходит до половины средней зарплаты

79% россиян в этом году будут покупать товары для школы онлайн — таковы результаты опроса Страхового Дома ВСК. Больше половины респондентов признались, что полностью доверяют своему ребенку выбор школьных принадлежностей и формы. В целом самая крупная статья расходов на подготовку к учебному году — одежда и обувь, при этом каждый третий родитель планирует оптимизировать бюджет за счет использования кэшбека.

По данным Страхового Дома ВСК, большинство родителей — 63% — заранее начали готовиться к началу учебного года. Остальные планируют шоппинг в последнюю неделю августа.

Офлайн-покупки пользуются все меньшим спросом — только 10% будут покупать товары для школы в специализированных магазинах, еще 11% в супермаркетах и гипермаркетах. Большинство семей приобретают все необходимое на классифайдах (платформы объявлений) или маркетплейсах — 76%.

56% родителей доверяют своему ребенку самостоятельно выбирать товары для школы, еще 35% совершают покупки совместно. 9% россиян признаются, что не учитывают мнение детей при покупке школьных принадлежностей и формы.

В 2025 году россияне оценили свои траты на подготовку одного ребёнка к школе в 20-50% от заработной платы — 35% респондентов, еще 20% израсходовали на шоппинг не более 20% месячного дохода. С целью экономии россияне используют акции и карты лояльности магазинов (45%) и кэшбек-сервисы (28%).

Самая крупная статья расходов на подготовку к школе, по мнению россиян, это обувь и одежда (66%). Следом идут учебно-методические материалы (25%), цветы и подарки для учителей (3%), гаджеты для учебы (2%), портфель (2%), различные школьные взносы (2%). Также большинство родителей признались, что также тратят деньги на спортивные секции (40%), творческие кружки (34%), языковые курсы и репетиторов (25%).

* Опрос проводился в августе 2025 года. В нем приняли участие 8 тыс. респондентов в возрасте 25-55 лет.

Новости

25 августа 2025
Цифровизация и импортозамещение: на конференции "Гипровостокнефти" обозначили тренды

В Самаре представители нефтегазового сектора, компаний-подрядчиков и проектировщики обсудили, какие перспективы в отрасли открывает цифровизация и какие инновационные решения позволяют оптимизировать расходы. Обмен опытом и предложениями прошел в рамках секции "Обустройство месторождений, цифровизация, импортозамещение" 7-й международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которую институт "Гипровостокнефть" провел 13-14 августа.

Коллектив "Северстали" награжден орденом "За доблестный труд" Президентом России Владимиром Путиным

В связи с 70-летним юбилеем Череповецкого металлургического комбината глава государства Владимир Путин наградил коллектив компании "Северсталь" орденом "За доблестный труд". Соответствующий <a href="http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202508160001?index=6" target="_blank">указ</a> 16 августа 2025 года опубликован на официальном портале правовой информации Кремля.

Стихи "На променаде": как прошло выступление актеров театра "Грань" на ВолгаФесте 2025

Сегодня, 24 августа, на ежегодном мултиформатном фестивале "ВолгаФест" жителей Самары порадовали своим выступлением молодые актеры Драматического театра "Грань". На площадке "На променаде", под Струковским садом, были прочитаны стихи из литературного сборника "Парнас дыбом".

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

