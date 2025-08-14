ИТ-холдинг Т1 внедрит платформу "Сфера" в группе компаний "Магнезит"

14.08.2025 15:09 Читали 2

Крупнейший в России производитель огнеупорных материалов ГК "Магнезит" перейдет на платформу автоматизации разработки ПО "Сфера" от ИТ-холдинга Т1. На первом этапе компания протестирует два ключевых модуля — систему для управления проектами Сфера.Задачи и централизованную базу знаний Cфера.Знания.

Переход связан с решением заменить зарубежные ИТ-продукты на отечественные. Платформа "Сфера" охватывает широкий круг задач и позволяет выстраивать сквозные процессы взаимодействия между разными командами. Система будет использоваться как ИТ-специалистами, так и бизнес-подразделениями.

Пилотный проект развернется в облачном формате (SaaS, Software as a Service), что позволит быстро запустить систему без затрат на инфраструктуру. После успешного тестирования планируется внедрение в формате on-premise — то есть с размещением платформы на серверах заказчика и полной локализацией данных внутри контура компании. При выборе решения важную роль также сыграла совместимость инструментов Сфера платформой 1С.

"Перед промышленными предприятиями сегодня стоят серьезные вызовы: необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры и переход с зарубежных решений. С помощью Сферы компании получают инструмент для ответа на эти вызовы. Наша платформа предлагает практический способ преодоления этих вызовов — через создание собственных решений. Это позволяет компаниям не просто заменить устаревшие системы, а осознанно выстроить технологическую среду, соответствующую уникальным производственным процессам и темпам цифровизации", — прокомментировал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, управляющий директор НОТА.

"Современные ИТ-проекты требуют тесного взаимодействия между заказчиком и поставщиком. В работе с "Магнезитом" мы делаем акцент на поэтапном внедрении продукта. Это позволяет минимизировать риски и быстро получать измеримую отдачу от инвестиций в цифровизацию. Совместно с заказчиком мы создаём ИТ-среду, где процессы, команды и знания работают в едином контуре. Такой подход особенно важен для предприятий с высокими требованиями к устойчивости, контролю и масштабированию ИТ-систем", — подчеркнул Василий Саутин, коммерческий директор платформы "Сфера" (ИТ-холдинг Т1).

"Магнезит" относится к объектам критической инфраструктуры, поэтому мы должны особенно внимательно подходить к безопасности информационных систем. Платформа "Сфера" дает инструменты для улучшения рабочих процессов, экономии времени сотрудников и создания единой базы знаний компании. Начав с облачного решения, мы планируем постепенно расширять использование платформы на разные направления работы", — отметил Аркадий Шимко, ИТ-директор Группы "Магнезит".