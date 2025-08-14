16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1 внедрит платформу "Сфера" в группе компаний "Магнезит"

Читали 2

Крупнейший в России производитель огнеупорных материалов ГК "Магнезит" перейдет на платформу автоматизации разработки ПО "Сфера" от ИТ-холдинга Т1. На первом этапе компания протестирует два ключевых модуля — систему для управления проектами Сфера.Задачи и централизованную базу знаний Cфера.Знания.

Переход связан с решением заменить зарубежные ИТ-продукты на отечественные. Платформа "Сфера" охватывает широкий круг задач и позволяет выстраивать сквозные процессы взаимодействия между разными командами. Система будет использоваться как ИТ-специалистами, так и бизнес-подразделениями.

Пилотный проект развернется в облачном формате (SaaS, Software as a Service), что позволит быстро запустить систему без затрат на инфраструктуру. После успешного тестирования планируется внедрение в формате on-premise — то есть с размещением платформы на серверах заказчика и полной локализацией данных внутри контура компании. При выборе решения важную роль также сыграла совместимость инструментов Сфера платформой 1С.

"Перед промышленными предприятиями сегодня стоят серьезные вызовы: необходимость модернизации ИТ-инфраструктуры и переход с зарубежных решений. С помощью Сферы компании получают инструмент для ответа на эти вызовы. Наша платформа предлагает практический способ преодоления этих вызовов — через создание собственных решений. Это позволяет компаниям не просто заменить устаревшие системы, а осознанно выстроить технологическую среду, соответствующую уникальным производственным процессам и темпам цифровизации", — прокомментировал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1, управляющий директор НОТА.

"Современные ИТ-проекты требуют тесного взаимодействия между заказчиком и поставщиком. В работе с "Магнезитом" мы делаем акцент на поэтапном внедрении продукта. Это позволяет минимизировать риски и быстро получать измеримую отдачу от инвестиций в цифровизацию. Совместно с заказчиком мы создаём ИТ-среду, где процессы, команды и знания работают в едином контуре. Такой подход особенно важен для предприятий с высокими требованиями к устойчивости, контролю и масштабированию ИТ-систем", — подчеркнул Василий Саутин, коммерческий директор платформы "Сфера" (ИТ-холдинг Т1).

"Магнезит" относится к объектам критической инфраструктуры, поэтому мы должны особенно внимательно подходить к безопасности информационных систем. Платформа "Сфера" дает инструменты для улучшения рабочих процессов, экономии времени сотрудников и создания единой базы знаний компании. Начав с облачного решения, мы планируем постепенно расширять использование платформы на разные направления работы", — отметил Аркадий Шимко, ИТ-директор Группы "Магнезит".

Версия для печати

Новости

Назад. 14 августа 2025
ИТ-холдинг Т1 внедрит платформу "Сфера" в группе компаний "Магнезит"
ОСАГО от ВСК признали лучшим 94,3% российских автовладельцев — аналитика АВТОСТАТ и DRIVE2

В России и мире

На конференции "Гипровостокнефти" представили передовые решения в нефтегазодобыче

Миру нужно всё больше энергии. Поэтому повышение продуктивности работы нефтегазового сектора является одной из приоритетных задач. Какие решения для этого сегодня используют участники рынка? Об этом речь шла во время работы тематических секций VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая стартовала в Самаре 13 августа. Организатор мероприятия — АО "Гипровостокнефть".

На конференции "Гипровостокнефти" обсудили современные решения в управлении проектами и строительстве объектов

Инжиниринговые разработки, проектирование и управление проектами. Эти и другие темы обсудили участники VII международной научно-практической конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", которая стартовала в Самаре 13 августа. Особый интерес вызвала панельная дискуссия, посвященная вопросам применения модульных установок в нефтегазовой отрасли. Публикуем подробности.

Культура и стиль

Саша Спилберг, Милана Стар и Ян Топлес выставили свои личные вещи на распродаже Авито

C 11 августа на Авито станут доступны дропы вещей от известных блогеров: Яна Топлес, Ани Покров, Саши Спилберг, Миланы Хаметовой, Али Аникеевой, Миланы Стар и других в рамках "Хватамбы". Пользователи смогут приобрести одежду из личного гардероба звезд, электронику, интерьерные и стройматериалы. Дропы будут приурочены к летним скидкам на платформе. Большинство вещей знаменитостей можно будет купить со скидкой. Каждая вещь из дропа подобрана не случайно: инфлюенсеры расскажут их историю и поделятся советами для будущих владельцев.

Авито и "Том Сойер Фест" помогут восстановить самарский "Дом с часами"

Восстановление самого старого деревянного дома в Самаре стало частью совместного проекта Авито Услуги и благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" по сохранению исторической среды в 11 городах России. Профессиональные мастера вместе с волонтерами ремонтируют значимые архитектурные здания в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Твери, Калуге, Челябинске, Тобольске, Клюксах (Калужская область), Тотьме (Вологодская область) и деревне Ипатово (Республика Коми). Ремонтные работы будут полностью профинансированы Авито. Предложить свою помощь в качестве волонтера или мастера может каждый желающий <a href="https://www.avito.ru/general/cultural_heritage/" target="_blank">на странице проекта</a>.

Люди

Кошелек

Мы в игре: "Ростелеком" запустил новую онлайн-платформу для геймеров

"Ростелеком" запустил <a href="https://igrovoy.rt.ru/">игровую витрину</a>, объединившую более 3 000 игр для пользователей игровых приставок и компьютеров на операционных системах Mac OS, Windows. Новая онлайн-платформа дает геймерам возможность <a href="https://igrovoy.rt.ru/catalog/game-pc">приобрести долгожданные новинки из мира видеоигр</a>, <a href="https://igrovoy.rt.ru/mobi-money">пополнить баланс кошелька Steam</a>, а также <a href="https://igrovoy.rt.ru/currency">стать обладателем различной игровой валюты</a>.

В лето с призами: "Ростелеком" разыгрывает сотни тысяч наград и бонусов среди участников мини-игр

"Ростелеком" объявляет большой летний розыгрыш призов среди участников мини-игр на официальном сайте компании. Чтобы принять участие, достаточно выбрать понравившуюся игру <a href="https://msk.rt.ru/play" target="_blank">на сайте "Ростелекома"</a>. Играть могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Здоровье

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

На Проране пройдет музыкальный фестиваль "Топинамбур-2025"

25-27 июля на острове Поджабный (Проран) состоится музыкальный рок-бард-фестиваль "Топинамбур-2025" (0+). Гостями фестиваля станут жители Самарской области, люди, связанные с музыкой, искусством, туристы, любители путешествий и отдыха на природе.

Он и она