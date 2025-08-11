Страховой Дом ВСК обновил условия каско "Компакт фикс": выплаты при обоюдной вине, новые лимиты и расширенные возможности ремонта на СТОА

Изменения коснулись также доступных страховых сумм. К существующим вариантам (400 000, 600 000, 800 000 и 1 млн рублей) добавился новый лимит — 450 тысяч рублей. Это новшество позволит клиентам выбирать страховые суммы, наиболее соответствующие их потребностям.
Опция "ремонт на СТОА" теперь доступна для всех лимитов, кроме базового (400 000 рублей). Стоимость обновленного каско "Компакт Фикс" начинается от 2 001 рубля, выплаты на каждый случай ДТП — до 1 млн рублей.
Каско "Компакт фикс" — популярный продукт из линейки автострахования ВСК с фиксированными ценами. Страховку можно оформить даже на возрастные авто до 35 лет. Полис идет как расширение к ОСАГО, так и отдельный продукт. Действует в течение года вне зависимости от ОСАГО. Еще одна особенность каско "Компакт Фикс" — опция "мультидрайв", позволяющая управлять застрахованным автомобилем любому водителю.