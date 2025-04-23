16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Авито Авто" запустил бесплатный подбор авто в "Селекте"

Читали 15

Сервис "Селект" от "Авито Авто" получил обновление. Теперь у пользователей есть возможность оставить заявку на бесплатный подбор автомобиля.

"Автомобильный рынок активно меняется, и всё больше покупателей выбирают онлайн-формат для поиска машины. С момента запуска проекта в августе прошлого года через "Селект" было приобретено более 10 тысяч автомобилей", — отметил руководитель сервиса "Селект" в "Авито Авто" Эдуард Ефремов.

Ранее менеджеры сервиса оказывали поддержку на этапе, когда пользователь определился с понравившимся вариантом. Также они помогали с поиском альтернативы, если выбранное предложение не устроило покупателя по каким-либо параметрам. Новый функционал предоставляет возможность получить профессиональную помощь на самых ранних этапах поиска.

При получении заявки менеджер связывается с пользователем, уточняет все пожелания (марка и модель, предпочтения по техническим характеристикам, бюджету и другим деталям) и подбирает подходящие варианты у дилеров из "Селекта". Как и прежде, клиенты получают бесплатный отчет "Автотеки" для машин с пробегом и возможность забронировать автомобиль онлайн.

Кроме того, увеличилось число регионов, где доступен сервис "Селект". Теперь к ним добавились Калининградская, Ростовская и Саратовская области, а также Краснодарский и Ставропольский края.

"Новые возможности "Селекта" делают процесс покупки автомобиля проще для клиентов. Возможность делегировать подбор машины профессионалу позволяет избежать типичных ошибок. Клиенты получают проверенные варианты, соответствующие их запросам, без необходимости самостоятельно просматривать сотни объявлений. Такой подход снижает уровень стресса и неопределенности при принятии решения о покупке", — считает директор направления автомобилей с пробегом холдинга "Максимум" Александр Кустов.

Версия для печати

Новости

Назад. 23 апреля 2025
Т1 расширяет сотрудничество с вузами по всей стране
"Авито Авто" запустил бесплатный подбор авто в "Селекте"
Россельхозбанк запустил новый цифровой сервис "Неипотечная сделка"
Страховой Дом ВСК третий год подряд поддержал участников Junior PayTech Forum 2025

В России и мире

Авито Работа представила функцию создания резюме с помощью ИИ

В этом году на Форуме труда, прошедшем в начале апреля в Санкт-Петербурге, в центре обсуждения — трансформация рынка труда. На пленарной сессии "Человеческий капитал: дефицит или трансформация?" управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков рассказал о формировании новых подходов к созданию и анализу резюме с применением искусственного интеллекта. На платформе "Авито Работа" стала доступна новая функция, которая позволит соискателям описать свой профессиональный опыт в резюме с использованием искусственного интеллекта.

Культура и стиль

Книжная выставка в Самаре: обычные чудеса для детей и взрослых

12 декабря 2024 года в Самарской областной библиотеке для слепых открылась выставка "Обычные чудеса", приуроченная к 65-летию со дня рождения детского писателя Олега Кургузова. По адресу ул. Спортивная, д. 12, в 10:45, состоялась презентация, ставшая настоящим праздником для школьников и всех, кто решил прикоснуться к миру, воспринимаемому иначе.

Люди

Экс-глава самарского Института регионального развития Михеева проиграла иск к работодателю

Суд Ленинского района Самары вынес решение по иску теперь уже бывшего гендиректора АНО "Институт регионального развития" Ольги Михеевой. Претензии последней предъявлялись как раз институту регионального развития.

Кошелек

В Самаре выросли продажи съедобных букетов в преддверии 8 марта

В предпраздничной Самаре активно покупают съедобные букеты (их обычно собирают из зефира, орехов и шоколадных конфет, а также из сыра, морепродуктов и колбасных изделий), рост продаж год к году составил 94%. По данным аналитиков, пользователи Авито уже начали закупаться: за последний месяц количество покупок и предзаказов клубники и сладких букетов выросло в 2 раза и в 3 раза соответственно по сравнению с январем этого года.

Здоровье

Встать и идти

Галееву Камалю недавно исполнилось 14 лет. На руках у мальчика первый паспорт и планы на новую реабилитацию в лучших специализированных учреждениях. Мечтает мальчик о довольно простых вещах: о будущей собственной семье, о хорошей работе и твердо стоять на ногах. К последнему приходится идти почти всю жизнь. Мама ребенка — Роза Галеева рассказала, как возможно прийти к отличным результатам с диагнозом ДЦП, и как реабилитация поднимает на ноги её сына.

Мой дом

Он и она