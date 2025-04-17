Диетологи ВСК подготовили советы по правильному завершению поста и подготовке к Пасхе

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19 апреля заканчивается Великий пост, и наступает главный праздник всех православных христиан — Пасха. Страховой Дом ВСК продолжает серию публикаций, посвященных празднику — врач–гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Полина Шубина рассказывает о правилах постепенного перехода на стандартный рацион и традиционное пасхальное меню.

При изменении рациона питания с постного на обычное не стоит резко переходить на тяжелую пищу. Лучше начать с легких блюд, таких как овощные салаты, нежирное мясо, рыба. В праздник можно позволить себе небольшой кусочек кулича или пасхи (творожный хлеб). Главное помнить о чувстве меры, стараться контролировать размер порций — например, кусочка кулича толщиной с большой палец будет достаточно, чтобы побаловать себя без риска для здоровья. При изменении рациона важно не забывать про источники витаминов, минералов, микроэлементов и клетчатки (овощи, фрукты, нежирные источники белка), а также пить достаточное количество воды.

Особое внимание необходимо обращать на состав куличей. Чрезмерное употребление десерта с жидким шоколадом и кремовой шапочкой может негативно сказаться на уровне глюкозы крови, холестерина, а также способствовать набору веса. Стоит отдавать предпочтение куличам с простым и натуральным составом, без искусственных добавок и трансжиров. Хорошо, если есть возможность приготовить кулич самостоятельно, в этом случае проще проконтролировать состав и количество сахара и жиров. Для вкусного, но полезного домашнего кулича, лучше использовать цельнозерновую муку, сухофрукты и минимальное количество сахара.

Помните, что резкий переход от постных блюд к высококалорийной пище, жирным и сладким продуктам может вызвать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также спровоцировать вздутие, изжогу и даже расстройство пищеварения. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями ЖКТ.

"Наш организм требует регулярной заботы, если соблюдать ограничения 1 месяц в году, а затем вернуться к старым привычкам — это создаст опасность для здоровья. Помните, что главное — это умеренность и сбалансированный рацион, наслаждайтесь праздником, но не забывайте о своем здоровье", — отмечает врач–гастроэнтеролог, диетолог, терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Полина Шубина.

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