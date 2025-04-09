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Самарские газовики рассказали о новом изменении стоимости техобслуживания

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С 1 марта 2025 г. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ внесены изменения в методику расчета платы за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. В СВГК пояснили, как в связи с этим изменятся тарифы.

Новая редакция методики предусматривает снижение трудозатрат на обслуживание газовых котлов, двухкратное снижение транспортных коэффициентов на переезды специалистов вне населенных пунктов, выделение отдельной расценки на инструктаж потребителей газа, учет в расчете тарифов показателя инфляции.

В результате применения новых методических требований стоимость услуг СВГК по техобслуживанию комплекса оборудования, включающего в себя котел с электронной платой, с 1 марта 2025 г. сократится более чем на 40% по сравнению с 2024 годом.

"Например, обслуживание набора из газового котла мощностью до 30 киловатт с электронной платой, четырехконфорочной газовой плиты, газовой внутриквартирной разводки и счетчика газа станет дешевле примерно на 1500 рублей в год", - поясняют в компании.

Однако по части оборудования стоимость ТО возрастет на 1-7% в связи "с объективным ростом затрат по сравнению с 2024 годом, в том числе под влиянием инфляции".

Так, годовая плата за техобслуживание комплекта из четырехконфорочной газовой плиты, водогрейной колонки, счетчика и газовой разводки в зоне СВГК вырастет на 7,7 руб в месяц, или на 5%. Для тех же, у кого в квартире только газовая плита и внутриквартирный газопровод, техническое обслуживание подорожает в 2025 г. примерно на 11,5 рубля в месяц.

Напомним, в 2024 г. произошел резкий рост тарифов на обслуживание газового оборудования. Это было связано с изменением федерального законодательства, где прописали норму - обслуживать газовое оборудование дома могут только специалисты газораспределительных компаний, к которым он присоединен. После этого газораспределительные компании повысили тарифы. Новая стоимость услуг вызвала вопросы у жителей и властей региона. Поэтому была инициирована проверка экономической обоснованности расчетов всех компаний.

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