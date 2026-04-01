Авито: автовладельцы Самары всё чаще предпочитают запчасти с гарантией

Чаще всего из запчастей с гарантией производителя в Самаре покупают элементы системы охлаждения, двигатели и подвески. Такие данные приводят аналитики Авито. Эта опция появилась на площадке год назад, и за это время ее покрытие достигло 42% среди всех новых запчастей для автомобиля.

Наибольшая доля продаж запчастей с бейджем "Гарантия производителя" приходится на элементы системы охлаждения (27%). На втором месте — двигатели с долей 20%. Тройку лидеров замыкают подвески — на них пришлось 17% продаж с гарантией. Далее следуют электрооборудование (13%) и элементы трансмиссии и привода (13%). Также с гарантией покупают запчасти тормозной системы (3%), детали топливной и выхлопной системы (3%) и запчасти рулевого управления (3%).

Гарантия на новые запчасти появилась на Авито в первом квартале 2025 года. За год процент покрытия среди новых запчастей для легковых авто вырос до 42%. Наличие гарантии — один из важных факторов при покупке запчастей на Авито, поэтому компания реализовала эту возможность для пользователей. Ее важность подчеркивали более трети россиян, согласно исследованию компании.

Поэтому сегодня Авито не только проверяет производителей, продавцов и наличие официальной гарантии на запчасти (на площадке работает уже больше 150 проверенных брендов), но и ставит специальные отметки на объявления с запчастями, на которые действует гарантия. Бейдж "Гарантия производителя" помогает найти качественную запчасть и сделать выбор без сомнений.

"Гарантия производителя в запчастях — один из главных драйверов, влияющих на выбор площадки для покупки и выбора автозапчастей. Согласно данным, доля пользователей, на чье решение о покупке на нашей площадке повлияло наличие гарантии, за квартал выросло с 54% до 65%", — отмечает Роман Шемет, руководитель по развитию бизнеса Доверие и транзакция категории "Запчасти и Автосервисы" в Авито.

По данным Авито Авто, для рынка автомобилей с пробегом состояние машины остается одним из ключевых факторов ликвидности. Пользователи часто "присматриваются" к экземплярам в возрасте 5–10 лет: спрос на них на 8–10% выше, чем в среднем по рынку. Покупатели особенно внимательно оценивают их техническое состояние: В числе самых важных критериев при выборе — состояние кузова (41%) и общая надежность автомобиля (36%). Поэтому качественные запчасти с гарантией — это не просто решение текущей задачи по ремонту, а вложение в дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Они помогают продлить срок службы машины, снизить риск дополнительных затрат в процессе пользования и сделать автомобиль более привлекательным для будущего владельца при последующей продаже.

"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

ПСБ стал генеральным партнером первой в истории России Недели космоса. Масштабное национальное событие пройдет с 6 по 12 апреля по всей России и объединит сотни мероприятий по всей стране — от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий. В 2026 году проведение Недели космоса приурочено к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Понимаешь, весна за окном: Wink представляет премьеры апреля

Весна набирает силу и обостряет чувства, чему соответствуют солнечные апрельские премьеры в онлайн-кинотеатре Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ). Не случайно говорят, что любое кино, как и сериал, — о любви: даже если она не в центре внимания истории, то в любом случае движет героями и поступками.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

