Авито: автовладельцы Самары всё чаще предпочитают запчасти с гарантией

Наибольшая доля продаж запчастей с бейджем "Гарантия производителя" приходится на элементы системы охлаждения (27%). На втором месте — двигатели с долей 20%. Тройку лидеров замыкают подвески — на них пришлось 17% продаж с гарантией. Далее следуют электрооборудование (13%) и элементы трансмиссии и привода (13%). Также с гарантией покупают запчасти тормозной системы (3%), детали топливной и выхлопной системы (3%) и запчасти рулевого управления (3%).

Гарантия на новые запчасти появилась на Авито в первом квартале 2025 года. За год процент покрытия среди новых запчастей для легковых авто вырос до 42%. Наличие гарантии — один из важных факторов при покупке запчастей на Авито, поэтому компания реализовала эту возможность для пользователей. Ее важность подчеркивали более трети россиян, согласно исследованию компании.

Поэтому сегодня Авито не только проверяет производителей, продавцов и наличие официальной гарантии на запчасти (на площадке работает уже больше 150 проверенных брендов), но и ставит специальные отметки на объявления с запчастями, на которые действует гарантия. Бейдж "Гарантия производителя" помогает найти качественную запчасть и сделать выбор без сомнений.

"Гарантия производителя в запчастях — один из главных драйверов, влияющих на выбор площадки для покупки и выбора автозапчастей. Согласно данным, доля пользователей, на чье решение о покупке на нашей площадке повлияло наличие гарантии, за квартал выросло с 54% до 65%", — отмечает Роман Шемет, руководитель по развитию бизнеса Доверие и транзакция категории "Запчасти и Автосервисы" в Авито.

По данным Авито Авто, для рынка автомобилей с пробегом состояние машины остается одним из ключевых факторов ликвидности. Пользователи часто "присматриваются" к экземплярам в возрасте 5–10 лет: спрос на них на 8–10% выше, чем в среднем по рынку. Покупатели особенно внимательно оценивают их техническое состояние: В числе самых важных критериев при выборе — состояние кузова (41%) и общая надежность автомобиля (36%). Поэтому качественные запчасти с гарантией — это не просто решение текущей задачи по ремонту, а вложение в дальнейшую эксплуатацию автомобиля. Они помогают продлить срок службы машины, снизить риск дополнительных затрат в процессе пользования и сделать автомобиль более привлекательным для будущего владельца при последующей продаже.