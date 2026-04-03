Авито Реклама и Авито Услуги: 42% жителей ПФО выбирают репетитора к ОГЭ и ЕГЭ

Чаще всего специалиста выбирают для своего ребёнка: так ответили 17% респондентов. Ещё 9% помогают с выбором родственникам, друзьям или знакомым, столько же респондентов пока не ищут репетитора, но планируют сделать это позже. Для себя репетитора подбирают 4% участников опроса, а 2% сообщили, что уже нашли нужного специалиста.

Подготовку к государственным экзаменам с репетитором чаще всего начинают заранее. За год и раньше специалиста ищут 37% опрошенных, еще 22% приступают к поиску за 6–9 месяцев до экзамена. Срок за 3–5 месяцев назвали 16% респондентов, период за 1–2 месяца до экзамена — 9%. Еще 6% начинают искать репетитора после проверки уровня знаний, если результат их не устраивает. В последний момент к поиску переходят 3% участников опроса.

Основной причиной обращения к репетитору опрошенные называют желание лучше разобраться в материале и формате экзаменационных заданий — этот вариант выбрали 46% респондентов. Ещё 35% ориентируются на цель по баллам или итоговой оценке. Неудовлетворительный результат предварительной проверки знаний становится поводом обратиться к специалисту для 21% респондентов. Совет учителя или классного руководителя мотивирует 20% участников опроса, необходимость во внешнем контроле — 19%, рекомендации окружения — 17%.

Чаще всего для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ выбирают математику — этот предмет назвали 56% опрошенных. На втором месте русский язык (38%), на третьем — иностранный язык, например, английский (29%). Далее идут физика (22%), химия (18%), информатика (14%), биология (11%), история (10%), обществознание (9%), литература (7%).

По каким предметам вы или ваш ребенок занимаетесь или хотели бы заниматься с репетитором для подготовки к ОГЭ/ЕГЭ?

Предмет Доля ответов респондентов, % Математика 56% Русский язык 38% Иностранный язык (например, английский) 29% Физика 22% Химия 18% Информатика 14% Биология 11% История 10% Обществознание 9% Литература 7%

При выборе специалиста ключевым качеством чаще всего называют умение закрывать пробелы в знаниях и понятно объяснять даже сложные темы — этот вариант выбрали 42% опрошенных. Важную роль также играет оптимальное соотношение цены и результата (28%). Ещё 26% ориентируются на способность выстроить понятную стратегию подготовки к экзаменам: план, темп и приоритеты, а 23% — на умение готовить к типовым заданиям и повышать скорость их выполнения. Комфортную коммуникацию без лишнего давления отметили 21% респондентов, гибкий формат занятий и специализацию именно на подготовке к ОГЭ и ЕГЭ — по 20%.

"Выбор в пользу репетиторов сегодня во многом обусловлен усложнением формата экзаменов и растущей конкуренцией при поступлении. Мы фиксируем это и в поведении пользователей Авито Услуг: в декабре–январе интерес к занятиям по точным наукам оказался заметно выше, чем предыдущей зимой. Спрос на уроки по физике и математике увеличился в три раза, по информатике — в 1,8 раза, что подтверждает фокус абитуриентов и их родителей на специальностях, связанных с техническими и цифровыми направлениями", — прокомментировал Игорь Санников, руководитель бизнес-направлений "Красота и здоровье" и "Обучение" на Авито Услугах.

Онлайн-реклама влияет на выбор репетитора у 42% опрошенных. Для 16% она входит в число основных факторов, 26% учитывают её наряду с другими параметрами. Ещё 30% иногда обращают внимание на рекламные предложения, а 28% сообщили, что реклама не влияет на их решение.

При выборе репетитора для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ участники опроса ориентируются на сайты с объявлениями и маркетплейсы (24%), поисковые системы (22%), видеоплатформы и блогеры (по 13%), ТВ (12%), сервисы коротких видео (11%), музыкальные сервисы (10%), наружная реклама (7%).

"Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ — это не спонтанный запрос, а процесс, к которому возвращаются несколько раз. Сначала пользователь понимает, нужен ли репетитор, потом определяет предмет, формат занятий и подходящий бюджет. В такой модели реклама работает не за один контакт: важно, чтобы предложение появлялось в поле внимания аудитории на разных этапах поиска. Для рекламодателей это особенно важно в категориях, где решение формируется постепенно и требует времени", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.