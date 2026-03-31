Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Авито и Сбер поддержат предпринимателей из креативных индустрий

На Авито стартовала партнёрская программа для компаний из креативных индустрий. Клиенты Сбера, вышедшие на Авито с творческим бизнесом, могут получить до 50 тыс. бонусов на продвижение товаров и услуг. Причём бонусами можно вернуть до 100% потраченных на продвижение средств.

Принять участие в программе могут только предприниматели с верифицированным бизнес-аккаунтом. Программа доступна для новых пользователей Авито и тех, чьи траты на продвижение, а именно на размещение, оплату целевых просмотров и подписки в тарифах в категориях Товары и Услуги не превышали 1000 рублей за последние полгода. Участниками могут стать индивидуальные предприниматели и юридические лица, а в категории Услуг — и самозанятые.

Предприниматели в сфере креативных индустрий развиваются быстрее многих других секторов. Согласно исследованию СберАналитики, количество творческих предпринимателей за последний год увеличилось на 10,6% — это на 6,7 п. п. выше темпов роста общего числа предпринимателей в стране. Чтобы поддержать их рост, Авито и Сбер объединили возможности.

Условия для легкого старта и большая аудитория технологической платформы Авито в сочетании с финансовыми и образовательными продуктами крупнейшего банка могут закрыть широкий спектр потребностей представителей креативной экономики. Это позволит бизнесу сфокусироваться на поиске оригинальных решений и развитии.

Каждый пятый вид деятельности из перечня креативных индустрий представлен на Авито. В категориях товаров и услуг размещено свыше 730 тыс. объявлений от более чем 62 тыс. креативных предпринимателей. Среди направлений с наибольшим количеством предложений на площадке: сфера IT и разработка программного обеспечения; предложения по дизайну, архитектуре и проектированию; производство игрушек; услуги в области связей с общественностью и рекламы, а также деятельность, связанная с киноиндустрией и телевидением.

По правилам программы минимальное пополнение в первый месяц должно составлять 5 тыс. рублей. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения размещена на страницах Товары и Услуги.

Авито Реклама: продавцам стала доступна расширенная статистика в рекламном кабинете

Авито Реклама расширила набор аналитических инструментов для продавцов, реклама которых показывается на площадке и ведет пользователей на магазины внутри платформы. Теперь эффективность рекламных кампаний можно оценивать по ключевым для бизнеса метрикам. Среди них: подписки на профиль продавца и число контактов после кликов по рекламе.

Авито Работа: подбор персонала можно проводить в едином кабинете

84% работодателей отметили удобство размещения вакансий в кабинете джоб-платформы на Авито Работе, 79% — легкость использования сервиса и 72% оценили скорость найма. Теперь поиск сотрудников проходит быстро и удобно, ведь все инструменты подбора — от откликов и фильтров до аналитики — собраны в одном кабинете.

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы <a href="https://wink.ru/series/pervaya-raketka-year-2026" target="_blank">"Первая ракетка"</a> (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

