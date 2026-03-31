Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Над кортом стон раздается: представлен тизер-трейлер сериала "Первая ракетка" для Wink

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы "Первая ракетка" (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

По сюжету юная теннисистка Катя вынуждена уйти из профессионального спорта. Теперь, притворяясь новичком, она ездит на частные корты в Москве и обыгрывает состоятельных любителей на деньги. Свидетелем одного из таких "поединков" становится бывший профессиональный теннисист Игорь Стрельников, давно мечтающий найти по-настоящему одаренного воспитанника. Увидев Катю, он понимает: это тот самый неограненный алмаз и его шанс вернуться в мир большого спорта.

Тизер-трейлер

Светлана Иванова сыграла супругу главного героя — Игоря Стрельникова (Данила Козловский). Воссоединение экранной пары состоялось через 15 лет после выхода фильма "Легенда № 17".

Светлана Иванова, актриса:

"Мне кажется, что жена спортсмена — это вообще отдельный вид женщины. В нем есть что-то про самопожертвование, поддержку и терпение. Мне нравится, что в героине также присутствуют сила, ирония и мудрость. Очень надеюсь, что во мне тоже это все есть. Да, она бьется за свою семью, не всегда у нее все получается, не все она делает правильно, не ко всем испытаниям оказывается готова… Но именно поэтому получается очень живой персонаж".

За производство проекта отвечает киностудия "Блэк Бокс Продакшн" при поддержке "НМГ Студии" и Института развития интернета (АНО "ИРИ"). Спортивная драма пополнит линейку Wink Originals ("Слово пацана. Кровь на асфальте", "Фишер", "Ландыши", "Комбинация", "Балет" и другие).

Консультантами "Первой ракетки" стали теннисист, тренер и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и бывшая вторая ракетка мира в юниорском рейтинге до 18 лет Анастасия Пивоварова, победительница 17 турниров Международной федерации тенниса (ITF). Кроме того спортсменка стала линейным продюсером "Первой ракетки". В сериале снялись прославленные теннисисты Дмитрий Турсунов, Николай Давыденко, Екатерина Макарова и другие.

Константин Маньковский, генеральный продюсер "Блэк Бокс Продакшн":

"Почти все теннисисты сыграли самих себя, как, например, Николай Давыденко. Он заслуженный мастер спорта и бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, для него это был первый опыт работы в кино. А российский теннисист, тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана в составе национальной сборной России Дмитрий Турсунов исполнил роль одного из тренеров". 

Авито Реклама: продавцам стала доступна расширенная статистика в рекламном кабинете

Авито Реклама расширила набор аналитических инструментов для продавцов, реклама которых показывается на площадке и ведет пользователей на магазины внутри платформы. Теперь эффективность рекламных кампаний можно оценивать по ключевым для бизнеса метрикам. Среди них: подписки на профиль продавца и число контактов после кликов по рекламе.

Авито Работа: подбор персонала можно проводить в едином кабинете

84% работодателей отметили удобство размещения вакансий в кабинете джоб-платформы на Авито Работе, 79% — легкость использования сервиса и 72% оценили скорость найма. Теперь поиск сотрудников проходит быстро и удобно, ведь все инструменты подбора — от откликов и фильтров до аналитики — собраны в одном кабинете.

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представляет тизер-трейлер спортивной драмы "Первая ракетка" (18+). Главные роли в первом российском сериале о большом теннисе исполнили Данила Козловский и Полина Гухман, в режиссерском кресле — Евгений Корчагин ("Война семей", "Говорит Земля!", "ON и она"). Также в проекте снялись Светлана Иванова, Лиза Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов и другие.

В Самаре впервые пройдет "Ночь театрального искусства"

27 марта, во Всемирный день театра, Самара впервые присоединится к всероссийской акции "Ночь театрального искусства". В течение одного вечера жители города смогут бесплатно посетить спектакли, экскурсии и закулисные мероприятия на ведущих театральных площадках.

"Рубашка для дикого настроения": Авито и Дмитрий Журавлев обновят восприятие ресейла

Популярный актер и ведущий Дмитрий Журавлёв станет амбассадором ресейла на Авито. Артист намерен показать россиянам преимущества вторичного рынка и сделать покупку товаров с историей нормой для современного и умного человека.

"Газпромнефть-СМ" представила интерактивный проект для автомобилистов

Совместно с "Вечерней Москвой" компания "Газпромнефть — смазочные материалы" запустила интерактивную платформу, посвященную правильному уходу за автомобилем. Проект приурочен ко Всемирному дню автомобиля, который ежегодно отмечается 29 января. В нем специалисты делятся рекомендациями по выбору моторных масел, технических жидкостей и срокам их замены.

Спортивная кофейня на ВолгаФесте

С 22 по 24 августа, на юбилейном ВолгаФесте, площадка сети кофеен "Корж" радовала самарцев не только ароматным кофе и выпечкой, а также обширной оздоровительной программой. Спортивный дебют пришёлся на начало летнего сезона. Команда сети кофеен ввела активную деятельность в жизни для гостей и самарцев.

Ольга Сорокина рассказала о перспективах превентивной медицины и межотраслевом взаимодействии в рамках ПМЭФ 2025

Инновационные технологии способны перезагрузить сферу здравоохранения — повысить доступность и качество медпомощи, развить сервисы превентивной медицины. Однако сфера MedTech сталкивается с определенными барьерами. К ним можно отнести регуляторные ограничения, этические вопросы, возникающие при работе с данными пациентов. Для более динамичного роста проникновения инноваций в сегмент необходимо кросс-отраслевое взаимодействие государства, медицинских клиник и страховых компаний. Об этом рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК в ходе сессии "Развитие медицинских технологий — ключ к повышению качества жизни" в рамках ПМЭФ 2025. В дискуссии также приняли участие Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители Государственной Думы, Общественной палаты, Аппарата Правительства, а также иностранных профильных министерств.

Появился прогноз погоды на конец весны и начало лета в Самаре

Гидрометцентр России представил долгосрочные прогнозы погоды на ближайшие месяцы. Судя по ним, в Самаре будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии Гидрометцентра ФГБУ "Приволжское УГМС" Вячеслав Демин.

