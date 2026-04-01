16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ИТ-холдинг Т1: после "бума" импортозамещения ИТ-индустрия превратилась из рынка соискателя в рынок работодателя

Читали: 149

Найм в ИТ-отрасли претерпевает кардинальные изменения: по данным агрегаторов по поиску работы, в 2025 году количество резюме в ИТ выросло на 11%, а число вакансий сократилось на 13%. На этом фоне компании переходят от массового найма к более точечному подбору. Об этом заявила заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова на Т1 Форуме.

Фото: предоставлено Холдингом Т1

Несмотря на общее сокращение количества вакансий, остается большой спрос на опытные кадры. Особенно востребованы DevOps-инженеры, разработчики ПО, мидл- и синьор-специалисты в области ИИ, машинного обучения, аналитики данных и кибербезопасности.

Отдельным приоритетом становится работа с молодежью и системой образования. Если раньше участие бизнеса в подготовке студентов во многом было инициативой самих компаний, то теперь эта работа становится системной и ведется совместно с государством и вузами. Например, ИТ-холдинг Т1 планирует до конца 2026 года инвестировать в развитие специалистов, в том числе молодых экспертов в рамках постановления Минцифры, 2 млрд рублей. Такой подход позволяет не только увеличивать кадровый резерв, но и сокращать разрыв между требованиями рынка и навыками выпускников.

Существенный фактор, который также влияет на HR-процессы и рынок труда в целом, — это искусственный интеллект. ИИ может взять на себя рутинные задачи в HR, но он не заменит человека там, где нужно понимать психологию людей, разрешать конфликты, формировать команды и принимать стратегические решения. В ИТ-холдинге Т1 этот инструмент уже применяется достаточно активно. Холдинг развивает цифровизацию HR-процессов и собственные решения в этой области. Внутри компании также действует программа ИИ-зации, которая началась с обучения руководителей и развития цифровой культуры.

"Несмотря на стремительную автоматизацию рутинных процессов, HR сохранит свою ключевую роль и в будущем. Автоматизация освобождает HR для главного — формирования культуры, которая позволит привлекать таланты, развивать компетенции будущего и создавать гибкость, необходимую для побед в меняющемся мире. HR перестает быть функцией обслуживания и становится архитектором человеческого капитала компании", — подчеркнула Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Сегодня HR не ограничивается наймом, адаптацией и кадровым сопровождением, а играет гораздо более стратегическую роль, непосредственно влияя на устойчивость бизнеса. В 2025 году 65% крупных российских компаний отметили рост ценности HR и усиление его влияния на бизнес. В условиях нестабильности ИТ-рынка эффективное развитие специалистов, их мотивация и формирование команд под ключевые проекты становятся решающими для финансовых результатов и будущего успеха компаний. 

Версия для печати

В России и мире

Культура и стиль

Люди

Кошелек

Здоровье

Мой дом

Он и она