"Турбо Облако" запустило импортонезависимую виртуальную инфраструктуру на российской экосистеме "Базис"

Российский облачный провайдер "Турбо Облако", входящий в коммерческий ИТ-кластер "Ростелекома", вывел на рынок новый сервис — виртуальную инфраструктуру на экосистеме "Базис". Решение позволяет клиентам развернуть в "Турбо Облаке" импортонезависимую облачную среду с высоким уровнем безопасности, производительности и управляемости.

В состав сервиса входят сертифицированные ФСТЭК России платформа Basis Dynamix для управления виртуальными серверами на базе собственного гипервизора первого типа Basis vCORE, а также средство защиты среды виртуализации Basis Virtual Security и система резервного копирования Basis Virtual Protect. Такое сочетание позволяет в рамках единого контура одновременно управлять инфраструктурой и обеспечивать ее защиту.

Заказчик получает полный контроль над виртуальной инфраструктурой: может управлять виртуальными машинами, сетями и дисками, а также автоматизировать жизненный цикл приложений. За счет имеющихся механизмов оркестрации и поддержки REST API¹ и Terraform² решение встраивается в существующие ИТ-процессы, помогает быстрее запускать новые продукты и проверять гипотезы.

Отдельный функциональный блок связан с безопасностью. Средство защиты среды виртуализации Basis Virtual Security контролирует запуск и изменение виртуальных машин, отслеживает события в инфраструктуре и управляет доступом пользователей. Это позволяет выстраивать защищенные ИТ-контуры, соответствующие как требованиям регулятора, так и внутренним требованиям заказчиков.

Новый сервис "Турбо Облака" легко масштабируется под задачи любого бизнеса: компании могут оперативно увеличивать или перераспределять объем ресурсов без закупки собственного оборудования. Размещение в дата-центрах ИТ-сервис-провайдера полного цикла РТК-ЦОД на территории России, а также круглосуточный мониторинг и техническая поддержка обеспечивают высокий уровень доступности и надежности.

Александр Обухов, генеральный директор "Турбо Облако":

"Запуск виртуальной инфраструктуры на базе платформы "Базис" — это логичное развитие портфеля "Турбо Облака" и ответ на запрос бизнеса на импортонезависимые облачные решения. Ранее мы уже работали с решениями нашего партнера в проектах частных облаков, а теперь расширили этот опыт на публичную облачную инфраструктуру. Мы предлагаем клиентам не просто ресурсы, а полноценную управляемую среду, которая сочетает гибкость, безопасность и соответствие требованиям регуляторов. Это особенно важно для компаний с критичными ИТ-системами и высокими требованиями к защите данных".

Александр Курач, директор по продуктам "Базиса":

"Экосистема "Базиса" востребована в разных сценариях — и в облаке, и в локальной инфраструктуре. Для нас принципиально важно, чтобы заказчики могли использовать ее в том формате, который лучше всего соответствует их задачам и требованиям. Поэтому мы последовательно расширяем присутствие наших продуктов в комплексных решениях партнеров: это делает импортонезависимую инфраструктуру доступнее для рынка и дает компаниям возможность быстрее получать ее преимущества без длительного цикла внедрения".

¹ Архитектурный стиль взаимодействия между клиентом и сервером через протокол HTTP.

² Программное обеспечение с открытым исходным кодом для управления инфраструктурой по модели "инфраструктура как код". 

