ПСБ — генеральный партнер Недели космоса в России

"Полет Юрия Гагарина стал символом высочайших достижений человечества и триумфом нашей страны — мы открыли путь в космос для всего мира и создали прорывные технологии, не имеющие аналогов в мире, уже 65 лет укрепляя лидерские позиции в освоении космоса. ПСБ традиционно оказывает всестороннюю поддержку ракетно-космической отрасли, в том числе просветительским мероприятиям для популяризации науки, ценностей нашего промышленного прогресса. Очень важно рассказывать о ярких успехах, которыми мы все можем гордиться, важно вдохновлять молодое поколение наших граждан на новые свершения и движение вперед. Поэтому проведение Недели космоса с масштабными мероприятиями во всех регионах страны имеет стратегическое значение для отечественной космонавтики и развития современных технологических направлений в целом", — сказал Петр Фрадков, председатель ПСБ.

"ПСБ не просто поддерживает стратегические для страны проекты — банк активно вкладывается в будущее России, помогая развивать науку, технологии и кадровый потенциал. Генеральное партнёрство с Неделей космоса — это не только признание значимости события, но и яркий пример того, как бизнес и государство вместе открывают новые горизонты для отечественной космонавтики. Это партнёрство подчёркивает стратегическую значимость сотрудничества финансовой сферы и космической отрасли для развития страны", — заявил Дмитрий Баканов, генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос".

29 декабря Президент России подписал указ о ежегодном проведении Недели космоса. Мероприятие открывает новые возможности для популяризации науки, развития кадрового потенциала и укрепление интереса общества к национальным космическим программам. Организатором выступает государственная корпорация "Роскосмос".